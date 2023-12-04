Критики Нью-Йорка назвали лучший фильм 2023 года. Это не «Оппенгеймер» и не «Барби»

Опубликовано: 04.12.2023 19:18 , Обновлено: 04.12.2023

До вручения «Оскаров» еще далеко, а пока Ассоциация кинокритиков Нью-Йорка назвала своих фаворитов. Сразу в двух номинациях победил фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Картина получила награды ассоциации как «лучший фильм» и «лучшая актриса». А что по другим наградам?

«Убийцы цветочной луны» – драматический вестерн об убийствах коренных американцев в Оклахоме начала XX века. В главных ролях снялись Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро . Центрального персонажа истории сыграла Лили Гладстоун , ее и отметили в категории «Лучшая женская роль».

[info_b]«Убийцы» режиссера и соавтора сценария Мартина Скорсезе и сценариста Эрика Рота – это эпический фильм на три с половиной часа с бюджетом в 200 миллионов долларов. Его создание оказалось настолько дорогим, что даже Paramount не смогла себе такого позволить – вмешалась Apple TV+. Тем не менее картина провалились в мировом прокате, собрав за первые две недели всего 88 миллионов долларов.[/info_b]

Кристофера Нолана выбрали лучшим режиссером за байопик «Оппенгеймер» . Фильм также отметили за операторскую работу Хойте Ван Хойтемы .

«Лучшим международным фильмом» стал триллер «Анатомия падения» , победитель 76-го Каннского кинофестиваля.

Полный список такой:

Лучший фильм – «Убийцы цветочной луны»;

Лучший режиссер – Кристофер Нолан, «Оппенгеймер»;

Лучшая мужская роль – Франц Роговский, «Пассажи»;

Лучшая женская роль – Лили Гладстоун, «Убийцы цветочной луны»;

Лучший дебютный фильм – «Прошлые жизни»;

Лучший анимационный фильм – «Мальчик и птица»;

Лучший научно-популярный полнометражный фильм – «Меню для удовольствия»;

Лучшая мужская роль второго плана – Чарльз Мелтон, «Май декабрь»;

Лучшая женская роль второго плана – Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»;

Лучшая операторская работа – «Оппенгеймер»;

Лучший международный фильм – «Анатомия падения»;

Лучший сценарий – «Май декабрь» .

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