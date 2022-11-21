В кинотеатрах Беларуси пообещали показать новую голливудскую «Черную пантеру». А что еще?

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Опубликовано: 21.11.2022 15:58 , Обновлено: 21.11.2022

В Беларусь, кажется, возвращаются голливудские блокбастеры. Так минский «Киновидеопрокат» пообещал показать в кинотеатрах новый супергеройский фильм «Черная пантера. Ваканда навеки». Также там анонсировали другой голливудский фильм и рассказали, как удалось получить права на показ картин. А мы посмотрели, какие еще фильмы планируют крутить в Беларуси.

«В следующем месяце смотрим долгожданное продолжение боевика «Черная пантера: Ваканда навеки» . После смерти короля Т Чаллы королева Рамонда, Шури, М Баку, Окойе и Дора Милаж сражаются, чтобы защитить Ваканду от мировых держав», — сообщили в «Киновидеопрокате».

Мировая премьера фильма состоялась 26 октября. Планируется, что в Беларуси его будут показывать с 8 декабря в кинотеатрах «Аврора», «Берестье», «Дом кино», «Беларусь», «Киев», «Мир», «Комсомолец», «Москва», «Октябрь», «Пионер», «Ракета», «Центральный», «Салют».

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«Черная пантера: Ваканда навсегда» (англ. Black Panther: Wakanda Forever) — американский супергеройский фильм, основанный на персонаже издательства Marvel Comics Чёрной пантере. Спродюсированная Marvel Studios и распространяемая Walt Disney Studios Motion Pictures, лента является продолжением фильма «Черная пантера» (2018) и тридцатой по счету кинокартиной в медиафраншизе «Кинематографическая вселенная Marvel» (КВМ).

Режиссер картины — Райан Куглер, также написавший сценарий совместно с Джо Робертом Коулом. Главные роли исполнили Летиша Райт, Лупита Нионго, Данай Гурира, Уинстон Дьюк, Доминик Торн, Флоренс Касумбаruen, Микаэла Коэл, Теноч Уэрта, Мартин Фримен, Джулия Луи-Дрейфус и Анджела Бассетт.

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А с 24 ноября в Минске пообещали выпустить на экраны другой голливудский блокбастер — «Черный Адам».

​Фильм рассказывает о Тет-Адаме, который жил в древнем Кандаке и однажды заполучил силы богов, став неуязвимым и сверхсильным. После трансформации он взял имя Чёрный Адам и после был заключён в тюрьму за использование своих способностей. Спустя 5000 лет, когда имя Чёрного Адама превратилось в легенду, он оказывается на свободе в современном мире, чтобы бросить вызов героям из Общества Справедливости Америки: Человеку-ястребу, Доктору Фейтц, Крушителю Атомов и Циклону.

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«Чёрный Адам» (англ. Black Adam) — американский супергеройский фильм режиссёра Жауме Кольет-Серры, основанный на одноимённом антигерое комиксов издательства DC Comics.

Авторами сценария выступили Адам Штикель, Рори Хайнс и Сохраб Ноширвани. Кинокомикс является спин-оффом фильма «Шазам!» (2019) и 11-м фильмом Расширенной вселенной DC после фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021). Главную роль исполнил Дуэйн Джонсон; также в фильме сыграли Элдис Ходж, Ной Сентинео, Сара Шахи, Марван Кензари, Квинтесса Суинделл[en], Бодхи Сабонгуй и Пирс Броснан.

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Как рассказала Onliner глава «Киновидеопроката» Ольга Дюльдя, правообладатели сами предложили поработать с названными блокбастерами.

«Подход к прокату данных фильмов ничем не отличается от всех других. Фильмы проходят регистрацию в госрегистре, получают возрастное ограничение и выходят на экраны наших кинотеатров», — сообщила она.

Что еще из зарубежного покажут в белорусских кинотеатрах?

Как выяснили журналисты, из зарубежных фильмов в кинотеатрах Silver Screen также должны показать «Черного Адама», а еще комедию «Лохматый патруль».

В свою очередь «Falcon Club Бутик Кино» с 1 по 14 декабря анонсировали американский военно-исторический экшен «Двойная петля», а также победитель Каннского кинофестиваля «Треугольник печали» с Вуди Харрельсоном. Кроме того, с 24 декабря по 7 января там обещают крутить комедию «В духе Рождества» с Райаном Рейнольдсом.

С 8 декабря обещают транслировать «Приключения Тедди» и мелодраму «Эмили».

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