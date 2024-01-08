В Калифорнии объявили победителей «Золотого глобуса 2024». И снова почти без «Барби»

🎥 Видео

Опубликовано: 08.01.2024 09:52 , Обновлено: 08.01.2024

В калифорнийском отеле The Beverly Hilton прошла 81-я церемония вручения престижной кинопремии «Золотой глобус». Торжественное событие, которое традиционно считается репетицией «Оскара», собрало звезд кинематографа и телевидения, чтобы раздать награды за выдающиеся достижения в мире кино и сериалов за 2023 год.

Режиссер Кристофер Нолан получил «Золотой глобус» за фильм «Оппенгеймер» – об истории жизни американского физика Роберта Оппенгеймера – автора первых разработок ядерного оружия. Эту же картину наградили премией в номинации «Лучший драматический фильм».

Киллиан Мерфи , сыгравший в «Оппенгеймере» главную роль, получил награду как лучший актер, а Роберт Дауни-младший – как лучший актер второго плана.

Эмма Стоун взяла награду за главную роль в «Бедных-несчастных» в категории «Лучшая женская роль в комедии/мюзикле» – она сыграла роль умершей женщины, оживленной учеными. Элизабет Дебики , сыгравшая принцессу Диану в «Короне» , получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана.

Джереми Аллен Уайт получил награду за лучшую мужскую роль за роль в сериале «Медведь» . Айо Эдебири получила «Золотой глобус» за роль Сидни в том же сериале.

Киран Калкин получил награду за лучшую мужскую роль в драматическом телесериале за роль в «Наследниках» . Давайн Джой Рэндольф – за роль актрисы второго плана в рождественском комедийно-драматическом фильме «Оставленные» .

Лучшим мини-сериалом стала «Грызня» . Обладателями наград как лучшие актер и актриса мини-сериала стали исполнители главных ролей в «Грызне» – Стивен Ен и Эли Вонг .

Приз за лучший сценарий получили Жюстин Триет и Артур Арари за фильм «Анатомия падения» . Фильм, обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, рассказывает об известной писательнице, которую подозревают в убийстве мужа, а единственным свидетелем произошедшего является их незрячий сын. Он также признан лучшим фильмом на иностранном языке.

Лучшим анимационным фильмом стала последняя работа «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки .

Лучшим саундтреком признана музыка из картины «Оппенгеймер» – награду за нее получил шведский композитор Людвиг Горанссон .

А фильм «Барби» наградили за «кинематографические и кассовые достижения» и за песню Billie Eilish «What Was I Made For?». Всего-то…

Марго Робби, главная звезда и продюсер фильма «Барби», приняла награду в розовом платье, созданном по образцу Барби-суперзвезды 1977 года.

Победители в области кино

Лучший анимационный фильм — «Мальчик и птица»;

Лучший драматический фильм — «Оппенгеймер»

Лучший актер (драма) — Киллиан Мерфи, «Оппенгеймер»;

Лучший режиссер — Кристофер Нолан, «Оппенгеймер»;

Лучший актер второго плана — Роберт Дауни-мл., «Оппенгеймер»;

Лучшая актриса второго плана — Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»;

Лучшая актриса (мюзикл или комедия) — Эмма Стоун, «Бедные-несчастные»;

Лучший международный фильм — «Анатомия падения»;

Лучший сценарий — «Анатомия падения»;

Лучший оригинальный саундтрек — «Оппенгеймер», Людвиг Горанссон;

Лучшая песня — «What Was I Made For» Билли Айлиш, «Барби»;

Лучшее кинематографическое/прокатное достижение (более 100 млн сборов) — «Барби».

Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле за роль в фильме «Оставленные» — Пол Джаматти.

Лучшая комедия/мюзикл — картина Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные».

Лучший телефильм, сериал или мини-сериал — «Грызня».

Лучший драматический сериал — «Наследники».

Победители в области телевидения

Лучший актер в драматическом сериале — Киран Калкин (брат актера Маколея Калкина), «Наследники»;

Лучшая драматическая актриса — Лили Гладстоун, «Убийца цветочной луны».

Лучший актер в мюзикле или комедии — Джереми Аллен Уайт, «Медведь»;

Лучшая актриса в мюзикле или комедии — Айо Эдебири, «Медведь»;

Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме — Али Вонг, «Грызня»;

Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме — Стивен Ян, «Грызня»;

Лучшая актриса второго плана — Элизабет Дебики, «Корона»;

Лучший актер второго плана — Мэттью Макфэдиен, «Наследники».

Кинокритикам Нью-Йорка «Барби» тоже не понравилась

В начале декабря 2023 года Ассоциация кинокритиков Нью-Йорка назвала своих фаворитов. Сразу в двух номинациях победил фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Картина получила награды ассоциации как «лучший фильм» и «лучшая актриса». «Оппенгеймер» нашел свою награду, но не главную. А «Барби» остался ни с чем.

Критики Нью-Йорка назвали лучший фильм 2023 года. Это не «Оппенгеймер» и не «Барби»