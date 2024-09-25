Умер российский актер Мадянов, сыгравший Колобкова в "Солдатах"

Опубликовано: 25.09.2024 16:20 , Обновлено: 25.09.2024

В среду, 25 сентября, умер российский актер Роман Мадянов, известный по роли Колобкова в комедийном сериале "Солдаты" и не только. Об этом сообщили российские СМИ.

Мадянову было 62 года. По информации Telegram-канала Shot, причиной смерти стал рак легких. Источник написал, что онкологию у актера выявили еще в 2020 году, но прогрессировать болезнь начала прошлой весной. При обследовании врачи обнаружили злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого, а также кисты, которые образовались в почках, селезенке и печени.

Как сообщил Shot, Мадянов умер в своем доме в поселке Ромашкино Раменского городского округа Московской области, приехавшие врачи не смогли ничего сделать. Состояние Мадянова ухудшилось две недели назад, он перестал вставать с кровати, появились трудности с дыханием, актер почти ничего не ел, передал Shot.

[info_b]Роман Мадянов — советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России, четырежды лауреат российской национальной кинематографической премии “Ника”. Известность Мадянову принесли также роли в сериалах “Охота на изюбря”, “Шаляпин”, фильмах “СуперБобровы”, “По щучьему велению”, “Команда мечты”.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что 18 августа в возрасте 88 лет умер французский актер Ален Делон. По информации местной телесети BFM TV, о смерти Делона рассказали его дети. “Ален-Фабьен, Аннушка, Энтони, а также [собака] Лубо безмерно опечалены сообщением об уходе своего отца. Он мирно умер в своем доме в Души в окружении троих детей и семьи”, — сказано в пресс-релизе семьи.

Умер актер Ален Делон