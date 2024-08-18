Умер актер Ален Делон

Опубликовано: 18.08.2024 09:44 , Обновлено: 18.08.2024

В воскресенье, 18 августа, в возрасте 88 лет умер французский актер Ален Делон. Об этом сообщили швейцарская газета Le Temps, французская газета Le Figaro, французская телесеть BFM TV.

По информации BFM TV, о смерти Делона рассказали его дети. “Ален-Фабьен, Аннушка, Энтони, а также [собака] Лубо безмерно опечалены сообщением об уходе своего отца. Он мирно умер в своем доме в Души в окружении троих детей и семьи”, - сказано в пресс-релизе семьи.

Речь идет о коммуне Души-Монкорбон в департаменте Луаре на севере Центральной Франции.

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года во французской коммуне Со - пригороде Парижа.

Наибольшую известность Делон получил за роли в фильмах «На ярком солнце» (1960), «Рокко и его братья» (1960), «Леопард» (1963), «Черный тюльпан» (1964). Обладатель французской кинопремии «Сезар» за лучшую мужскую роль в картине «Наша история» (1984), в 1995-м получил почетную награду Берлинского международного кинофестиваля.

В 2019 году на Каннском кинофестивале актера наградили почетной “Золотой пальмовой ветвью” за вклад в развитие кинематографа. Делон - офицер французского ордена Почетного легиона.

В июне 2019-го актер перенес инсульт. Его госпитализировали, в августе Делон проходил реабилитацию в швейцарской клинике.

В сентябре 2022 года Telegraf.news писал, что Делон договорился взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского. “То, что они [российские войска] делают с Украиной, глубоко опечалило и тронуло меня”, - сказал тогда актер.

Разговор Делона с Зеленским вышел в эфире французского телеканала TV5 Monde 23 сентября 2022 года.

Ален Делон договорился взять интервью у Зеленского