Ален Делон договорился взять интервью у Зеленского
Знаменитый французский актер Ален Делон договорился взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщил BFM TV, встреча должна состоятся в пятницу, 23 сентября. Интервью будут транслировать на телеканале TV5 Monde.
На этой неделе актер спустя год вернулся на телеэкраны, где выразил поддержку украинцам.
«То, что они [российские войск] делают с Украиной, глубоко опечалило и тронуло меня, поэтому я борюсь за них», — сказал актер.
Ранее Ален Делон также участвовал в специальной передаче об украинском поэте Тарасе Шевченко. Он прочитал несколько строк из стихотворения в эфире.
Как писал Телеграф, новозеландский актер и каскадер Сала Бейкер, который сыграл Черного властелина Саурона в трилогии фильмов «Властелин колец» вместе с его «темным войском» призвал украинцев не называть россиян орками.