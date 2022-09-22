Ален Делон договорился взять интервью у Зеленского

Опубликовано: 22.09.2022 12:37 , Обновлено: 22.09.2022

Знаменитый французский актер Ален Делон договорился взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщил BFM TV, встреча должна состоятся в пятницу, 23 сентября. Интервью будут транслировать на телеканале TV5 Monde.

На этой неделе актер спустя год вернулся на телеэкраны, где выразил поддержку украинцам.

«То, что они [российские войск] делают с Украиной, глубоко опечалило и тронуло меня, поэтому я борюсь за них», — сказал актер.

Ранее Ален Делон также участвовал в специальной передаче об украинском поэте Тарасе Шевченко. Он прочитал несколько строк из стихотворения в эфире.

Как писал Телеграф, новозеландский актер и каскадер Сала Бейкер, который сыграл Черного властелина Саурона в трилогии фильмов «Властелин колец» вместе с его «темным войском» призвал украинцев не называть россиян орками.

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