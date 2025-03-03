Ремейк "Белоснежки", комедия от режиссёра "Паразитов" и ужастик с единорогами. Собрали 6 новинок кино, которые стоит посмотреть в марте

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Опубликовано: 03.03.2025 12:36 , Обновлено: 03.03.2025

С наступлением весны мировой кинематограф по-настоящему расцветает и приносит зрителям множество новинок, которые могут заинтересовать приверженцев любого жанра. Драмы, блокбастеры, мюзиклы и целый букет разножанровой фантастики на любой вкус — лишь малая часть того, что анонсировали кинокорпорации. Журналистка Telegraf.news отобрала 6 самых интригующих новинок, на которые точно стоит обратить внимание в марте.

Март — особенное время для киноиндустрии и пора, когда поводов сходить в кино может показаться больше, чем обычно. Однако далеко не всегда мировые новинки доходят до белорусских кинотеатров вовремя. Как бы то ни было, по меньшей мере 3 новинки из этой подборки наверняка появятся у белорусов на больших экранах уже в марте, а ещё один фильм можно будет увидеть на Netflix. Устраивайтесь поудобнее, и мы расскажем, почему стоит посмотреть именно эти 6 фильмов.

“Смерть единорога”

Пока второй сезон “Уэнсдей” ещё не начался, Дженна Ортега затесалась в ещё одно фэнтези. На этот раз — в полнометражный фильм от студии A24, которая всё чаще покоряет зрителей и критиков своими интересными проектами. Уже привычный для актрисы жанр фэнтезийной комедии-ужастика, судя по всему, стал одним из её излюбленных, однако на этот раз пару ей составит известный своими комедийными ролями Пол Радд, который сыграл “Человека-муравья”.

Сюжет новинки нетривиален хотя бы потому, что в роли злобных существ выступили… единороги. Да-да, именно те лошадки, которых обычно рисуют добрыми и милыми.

В комментариях к трейлеру пользователи на завязку сюжета отреагировали по-разному. Одним она напомнила “Парк Юрского периода” с единорогами вместо динозавров. Другие же посчитали, что единороги из предстоящей экранизации больше походят на “Чужого” или “Годзиллу”. Как бы то ни было, градус комедии и саспенса заставил многих пользователей “Кинопоиска” добавить предстоящую премьеру в лист ожидания.

В кресле режиссёра и сценариста оказался Алекс Шарфман, который ранее продюсировал неплохой триллер «Воскрешение» с Ребеккой Холл и Тимом Ротом. Это его первая работа в таком амплуа.

Синопсис: По сюжету Эллиот и его дочь Райли едут в загородный дом, когда на пути случайно сбивают самого настоящего единорога. Впоследствии оказывается, что кровь и рога существа обладают уникальными целительными свойствами.

Мировая премьера картины состоится 8 марта.

“Чёрный чемодан – двойная игра”

Шпионский триллер в духе “Мистера и миссис Смит”, но на этот раз без шуток, также входит в число фильмов, которые не стоит пропускать любителям жанра. Главные роли исполняют актёрский дуэт из опытной Кейт Бланшет и двукратного номинанта на “Оскар” Майкла Фассбендера. Именно они и разыграют карту шпионской супружеской пары.

Да, сюжетная завязка может показаться не новой, но менее интересной от этого не становится. Особенно если учесть, что в роли режиссёра выступил оскароносный Стивен Содерберг, чьё имя ещё совсем недавно не сходило с уст кинокритиков после январской премьеры “Присутствия”.

Синопсис: Джордж Вудхауз и Кэтрин — опытные шпионы, связанные крепкими узами брака на протяжении многих лет. Они успешно сочетают личную жизнь и работу, стараясь не раскрывать детали своих профессиональных обязанностей друг другу. Их преданность друг другу так же сильна, как и их преданность долгу. Однако вскоре Джордж узнает, что Кэтрин подозревается в серьёзном преступлении против государства. Теперь ему предстоит сделать сложный выбор: кому он верен больше — своей жене и браку или своей стране и присяге.

Мировая премьера - 1 2 марта. Когда фильм точно покажут в Беларуси неизвестно, однако некоторые белорусские кинотеатры ужеупомянули их в мартавском анонсе.

“Электрический штат”

Режиссёры братья Руссо, которые ставили хитовые супергеройские фильмы “Мстители: Война бесконечности” и “Мстители: Финал”, в нынешнем году обрадуют поклонников своего творчества новым и дорогим научно-фантастическим фильмом. По разным оценкам, на ленту потратили от 250 до 300 миллионов долларов, что достаточно много для проекта, который выйдет эксклюзивно на стриминговом сервисе Netflix.

Главные роли сыграют Милли Бобби Браун (“Очень странные дела”) и Крис Пратт, который, учитывая нарочитый ретро-сеттинг и мультяшно прорисованных вспомогательных героев в новом проекте, не может не вызывать ассоциаций с “Стражами Галактики”. Как бы то ни было, жанр фильма предполагает не такое смешливое кино, поскольку сочетает элементы драмы, блокбастера, приключения и антиутопии.

За основу сюжета был взят графический роман Саймона Столенхага, который уже имеет свою собственную фан-базу.

Часть фанатов, по признанию одного из режиссёров, уже не очень довольна тем, что для фильма некоторые герои были взяты прямиком из романа, а какие-то были придуманы специально для экранизации.

Синопсис:

События истории разворачиваются в альтеранативной ретро-футуристической вселенной 90-х, стилизованной под Америку 50-х. Страна пережила техногенную катастрофу и осиротевшая девочка-подросток пустилась в путешествие по американскому Западу вместе с милым, но загадочным роботом и эксцентричным бродягой в поисках своего младшего брата.

Мировой релиз фильма назначен 14 марта на Netflix.

“Микки 17”

Комедийная научная фантастика с Робертом Паттинсоном от именитого южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо — автора тех самых “Паразитов”, которые удостоились аж 4 “Оскаров” в 2020 году. Фильм основан на романе Эдварда Эштона и имеет весьма нетривиальный сюжет, который сам режиссёр назвал “комедийной фантастикой о человеческих слабостях”.

Пон Джун Хо задумал снять ленту ещё в 2022 году, но из-за забастовки киносценаристов Warner Bros релиз картины переносился 3 раза. Как бы то ни было, она по-прежнему является одной из самых ожидаемых лент года. На киноагрегаторе Rotten Tomatoes кинокритики, посетившие предпоказ, оценили картину достаточно высоко, присудив ей 88% “свежести”.

Фильм сравнили с более ранними работами режиссёра и назвали его лучшей англоязычной лентой. Кроме того, многие похвалили реализацию замысла, техническое исполнение и актёрскую игру. Раскрытый комедийный потенциал Роберта Паттинсона в ленте некоторые даже сравнили с “Джимом Керри в расцвете сил”.

Тем не менее, некоторые посчитали, что чёрный юмор и сатира ленты достаточно “тяжеловесные”, а кому-то не хватило “политической остроты”, свойственной предыдущим картинам южнокорейца. Как бы то ни было, этот фильм точно одна из лучших новинок, которые стоит посмотреть в марте.

Синопсис: Сюжет фильма повествует об истории Микки Барнса — непутёвого молодого человека, у которого никак не клеятся дела на Земле. По этой причине он решается вписаться в программу колонизации ледяной планеты и соглашается стать “расходным материалом” — членом экипажа, которого можно без сожаления отправлять на любое опасное задание. Условиями контракта после смерти героя предусмотрена распечатка нового тела.

В широкий прокат фильм выйдет 15 марта. Точная дата премьеры в Беларуси пока неизвестна,но некоторые белорусские кинотеатры уже анонсировали их показ в текущем месяце.

“Рыцари Альто”

Роберт Де Ниро по праву считается главным гангстером Голливуда и не выходит из этого амплуа уже много десятков лет. В его личную фильмографию добавится ещё одна картина, где он в очередной раз выступит в роли мафиози. Однако на этот раз звезда “Крёстного отца” и “Ирландца” рискует затмить самого себя, ведь исполнил сразу две главные роли — Вито Дженовезе и Фрэнка Костелло, известных боссов-мафиози 1950-х.

Такой подход оскароносный режиссёр Барри Левинсон, снимавший эту биографическую ленту, объяснил тем, что в детстве Вито и Фрэнк были очень похожи.

«Два парня были почти одним целым, а потом они внезапно не только разделились, но и в конечном итоге стали врагами», — пояснил режиссёр изданию Empire.

Для того чтобы герои всё-таки не были похожи друг на друга как два брата-близнеца, Де Ниро наносили пластический грим. Насколько 81-летнему актёру покорятся оба эти образа, можно будет увидеть совсем скоро. Возможно, это будет заявкой на получение очередного “Оскара”.

Синопсис: Фильм расскажет историю противостояния Вито Дженовезе и Фрэнк Костелло - пара итальянских американцев, которые были соперничали за контроль над крупной преступной семьей в 1950-х. Дженовезе пытался убить Костелло в 1957 году, хотя Костелло ушел из мафии.

Мировая премьера фильма назначена на 19 марта.

“Белоснежка”

Disney продолжает переосмыслять свои классические мультфильмы, и на этот раз снял мюзикл на основе сюжета “Белоснежки” — мультфильма 1937 года. Первая “Белоснежка” в своё время стала поистине новаторской для всей индустрии мультипликации, ведь это был первый мультфильм в цвете и с синхронизацией звука.

Однако таких возвышенных чувств по поводу новой “Белоснежки”, судя по всему, ожидать не приходится. Причин для негодования у поклонников знаменитой сказки действительно немало. Студию раскритиковали за выбор смуглой актрисы на роль Белоснежки. Ею стала американка колумбийского происхождения Рэйчел Зеглер (“Вестсайдская история”). На одном из мероприятий девушка заявила, что новая Белоснежка не будет мечтать о настоящей любви, а захочет “стать лидером”, что также оценили не все. Порция критики досталась Disney и от низкорослых актёров, которых попросту не пригласили на роль семи гномов. Этих героев предпочли создать при помощи компьютерной графики.

Под оригинальным трейлером предстоящего мюзикла собралось 1 миллион дизлайков, а это 93% от всех голосов. Однако, как показывает практика Disney, такой шквал критики совсем не мешает собирать впечатляющую кассу. Так, например, недавний ремейк “Русалочки”, который, казалось бы, был отвергнут многими критиками и зрителями, собрал $569,6 миллиона в прокате.

Как бы то ни было, нужно отдать должное и достоинствам предстоящей премьеры. Рэйчел Зеглер смотрится в образе Белоснежки достаточно гармонично и, вероятно, сможет покорить зрителей и своими вокальными данными, которые она продемонстрировала ещё в “Вестсайдской истории”. А ещё роль завистливой королевы исполнила небезызвестная Галь Гадот (“Чудо-женщина”).

На “Кинопоиске” в лист ожидания “Белоснежку” добавили почти 10 тысяч человек.

Синопсис: Мюзикл является переосмыслением мультфильма 1937 года “Белоснежка и семь гномов”.

Мировая премьера назначена 21 марта. Белорусских кинотеатр Moon Cinema анонсировал показ “Белоснежки” в марте, но пока на определил точную дату.

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