Появился официальный трейлер "Джокера-2" с Леди Гагой. Когда выйдет фильм?

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Опубликовано: 10.04.2024 12:44 , Обновлено: 10.04.2024

В Сети опубликовали официальный трейлер второй части "Джокера". В русском прокате картина получила название "Джокер: Безумие на двоих". Несложно догадаться, что этим "вторым", помимо Хоакина Феникса, стала Леди Гага. Именно она сыграет в продолжении истории возлюбленную Артура Флека Харли Квинн.

В фильме расскажут о том, как психопат Артур Флек, попавший в лечебницу Аркхем после убийства телеведущего Мюррея Франклина, влюбляется в Харлин Квинзель — другую пациентку.

Первый «Джокер» вышел в 2019 году. По сюжету комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с жестокостью. После он приходит к выводу, что не хочет быть добрым.

Картина получила премии «Сатурн», «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Она также победила на Венецианском кинофестивале. Хоакин Феникс получил статуэтку «Оскар» и премию Гильдии актёров за лучшую мужскую роль.

Мировая кинопремьера второй части “Джокера” запланировала на 4 октября 2024 года.

Ранее Telegraf.news писал, что известная американская киностудия Warner Bros. объявила о начале съёмок пятой части “Матрицы”. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter. Известно, что на сей раз режиссёром выступит Дрю Годдард, который ранее был номинирован на “Оскар”.

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