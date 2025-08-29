Появилось первое фото со съемок новых "Звёздных войн" с Райаном Гослингом

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Опубликовано: 29.08.2025 14:42 , Обновлено: 29.08.2025

Компания Lucasfilm официально приступила к съемкам фильма Шона Леви "Звездные войны: Звездный истребитель" в Великобритании и поделилась первым снимком с участием главных персонажей.

Так, на черно-белом изображении запечатлен исполнитель главной роли Райан Гослинг вместе с коллегой по фильму Флинном Греем, которые, по-видимому, отдыхают на спидере.

Студия также объявила, что к актерскому составу, в дополнение к ранее заявленным Мэтту Смиту и Мии Гот, присоединятся Эми Адамс, Аарон Пьер, Саймон Берд, Джамаэль Вестман и Дэниел Ингс.

«Звёздные войны: Звездный истребитель» — совершенно новый самостоятельный приключенческий фильм. Он представляет собой полностью оригинальную историю, действие которой разворачивается в эпоху, ранее не описанную в «Звёздных войнах». Премьера «Истребителя» состоится в кинотеатрах 28 мая 2027 года.

Производство долгожданного фильма только началось, поэтому подробностей почти нет. Но фанаты уже в предвкушении первых кадров с актерами в действии.

Режиссером фильма выступит Шон Леви, известный по фильмам «Дэдпул» и «Росомаха».

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