Появились новые фото и видео со съемок сериала про Гарри Поттера

🎥 Видео

Опубликовано: 19.08.2025 14:11 , Обновлено: 19.08.2025

В Сети опубликовали фотографии и видео со съемок будущего американо-британского сериала "Гарри Поттер" от HBO. Судя по кадрам, снимали сцену, где полувеликан Хагрид ведет Гарри по Лондону к бару, через который можно попасть в Косой переулок.

Например, видео со съемочной площадки опубликовало британское издание Daily Mail. На нем мы видим и Ника Фроста в роли Хагрида, и юного Доминика Маклафлина в роли самого Гарри Поттера.

“Гарри выглядит таким милым, я умираю”, — написал один из пользователей в комментариях.

“Ник Фрост выглядит великолепно, но я скучаю по Роберту Колтрейну [который сыграл Хагрида в серии фильмов]”, — заявил второй.

“Зачем нам снова нужен ремейк?” — задались вопросом некоторые.

В Сети появились и фотографии актеров в образе.

“Я не могу, это восторг! Насколько канонично всё это выглядит! Гарри в растянутой рубашке, джинсах не первой свежести, с дурацкой, но очень прикольной причёской) И прекрасный кармашек для зонтика у Хагрида ? Чувствую себя 12-летней фанаткой, честное слово”, — написала пользовательница в Threads.

А кто-то вспомнил другие “слитые” фото, где видно Гарри Поттера, его кузена Дадли и дядю Вернона Дурслей.

“И вот эти кадры в модном спортивном костюме отлично передают атмосферу 90х, в которых и происходит действие”, — поделились мнением в соцсети.