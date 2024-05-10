"Осталось незаконченное дело с этим вонючкой" — В Голливуде решили снять продолжение "Властелина колец". Когда покажут?
Кинокомпания Warner Bros. объявила, что всех фанатов "Властелина колец" ждёт продолжение. На данный момент ведётся работа над двумя новыми фильмами киноленты, первый из которых выйдет в 2026 году. На сей раз в центре внимания окажется Голлум.
Планируется, что этого персонажа, как и в оригинальной трилогии, сыграет актёр Энди Серксис. Он вернётся к своей роли, а также выступит в качестве режиссёра. Новая лента получила рабочее название “Властелин колец: Охота на Голлума”.
Также в работе над будущей картиной примет участие режиссёр и сценарист фильмов «Властелин колец» и «Хоббит» Питер Джексон, который «будет курировать каждый этап создания ленты», пишет американский журнал The Hollywood Reporter. К Джексону также присоединятся его соавторы по сценарию Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс.
“Для меня большая честь вернуться в Средиземье с нашим хорошим другом и соавтором Энди Серкисом, у которого осталось незаконченное дело с этим вонючкой — Голлумом!”, — отметил режиссёр Питер Джексон.
Ранее Telegraf.news писал, что известная американская киностудия Warner Bros. объявила о начале съёмок пятой части “Матрицы”. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter. Известно, что на сей раз режиссёром выступит Дрю Годдард, который ранее был номинирован на “Оскар”.
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