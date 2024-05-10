"Осталось незаконченное дело с этим вонючкой" — В Голливуде решили снять продолжение "Властелина колец". Когда покажут?

Опубликовано: 10.05.2024 12:34 , Обновлено: 10.05.2024

Кинокомпания Warner Bros. объявила, что всех фанатов "Властелина колец" ждёт продолжение. На данный момент ведётся работа над двумя новыми фильмами киноленты, первый из которых выйдет в 2026 году. На сей раз в центре внимания окажется Голлум.

Планируется, что этого персонажа, как и в оригинальной трилогии, сыграет актёр Энди Серксис. Он вернётся к своей роли, а также выступит в качестве режиссёра. Новая лента получила рабочее название “Властелин колец: Охота на Голлума”.

Также в работе над будущей картиной примет участие режиссёр и сценарист фильмов «Властелин колец» и «Хоббит» Питер Джексон, который «будет курировать каждый этап создания ленты», пишет американский журнал The Hollywood Reporter. К Джексону также присоединятся его соавторы по сценарию Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс.

“Для меня большая честь вернуться в Средиземье с нашим хорошим другом и соавтором Энди Серкисом, у которого осталось незаконченное дело с этим вонючкой — Голлумом!”, — отметил режиссёр Питер Джексон.

Ранее Telegraf.news писал, что известная американская киностудия Warner Bros. объявила о начале съёмок пятой части “Матрицы”. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter. Известно, что на сей раз режиссёром выступит Дрю Годдард, который ранее был номинирован на “Оскар”.

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