"Очеловечивает" - Байопик про Трампа провалился в прокате. Критики не согласны?

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Опубликовано: 14.10.2024 11:40 , Обновлено: 14.10.2024

Нашумевший фильм про американского кандидата в президенты Дональда Трампа и его карьере в сфере недвижимости провалился в прокате. Спустя 3 дня после премьеры байопик собрал в кинотеатрах всего 1,58 миллиона долларов при бюджете в 16 миллионов.

Байопик, повествующий о карьере Трампа в сфере недвижимости, с трудом привлек аудиторию, несмотря на предшествующую шумиху в СМИ, высоко оценённую игру актёров и и прокат в 1750 кинотеатрах.

В первый день проката фильм собрал лишь около 150 000 долларов.

Напомним, что режиссер Али Аббаси, снявший Ученика, столкнулся с юридическими препятствиями со стороны адвокатов Трампа, пытавшихся заблокировать выход фильма из-за показа сцены изнасилования супруги Трампа Иваны, о котором та заявляла когда-то, но которое суд так и не подтвердил.

На Канском фестивале картина удостоилась высокой оценки критиков и семиминутных оваций стоя. Положительно отозвались и об игре главных актёров: Себастьяна Стэна (Мстители), который сыграл Трампа, и Джереми Стронга, исполнившего роль республиканского агента Роя Кона.

Так, критики в обзоре газеты The New York Times назвали фильм “весело вульгарным” и отметили “поразительное” сходство между исполнителей главных ролей с их реальными прототипами.

Фото: Daily Mail

«Каждый актер, несомненно, внимательно изучил реального прототипа своего персонажа, его манеры, то, как он двигается, и особенно его голос. Фильм побуждает вас посмеяться над его крайностями, тщеславием и хвастовством. Единственное, к чему создатели фильма вас не готовят, даже если вы должны знать лучше, — это масштабы американской трагедии, которая быстро разворачивается у вас на глазах», - отметила рецензент Манохла Даргис.

В издании Los Angeles Times, в свою очередь, назвали роль Трампа лучшей в карьере Себастиана Стэна и похвалили операторскую работу фильма за прекрасное отображение обстановки 1980-х годов.

«Некоторые, возможно, хотят, чтобы «Ученик» пошел дальше. Он действительно очеловечивает Трампа. Но он также представляет собой совершенно очевидное изображение того, как человек может превратиться в монстра с правильной личностью, прошлым и руководством. Что еще он может сказать?» - отметила рецензент Кэти Уолш.

Газета Washington Postотозвалась о фильме не так высоко, присудив картине 2,5 звезды из пяти, сославшись на то, что режиссёру “не удалось отразить точку зрения главного героя”.

«Возможно, у Дональда Трампа нет скрытого «я». Что мы видим, то и получаем. Поскольку единственная сюжетная линия фильма заключается в том, что этот человек стал монстром (или, для некоторых, мессией), которым ему, казалось, суждено было стать, в фильме нет драматического напряжения, которое бы двигало фильм вперед. Для любого ощущения трагедии должен быть хотя бы проблеск самопознания, а Трамп в фильме — как, как можно предположить, и сам человек — остается совершенно нелюбопытным ни к себе, ни к чему-либо вне себя», написал рецензент Тай Берр.

Известно, что продюсерская компания Briarcliff Entertainment намерена представить фильм на рассмотрение на соискание наград и некоторые критики полагают, что Стэн и Стронг заслуживают место в гонке за «Оскар».

Покажут ли байопик в Беларуси до сих пор неясно. Однако в России премьера картины запланирована на 31 октября.

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