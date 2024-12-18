"Ныряла в бассейн с пончиками" — Актриса Сидни Суини ответила на оскорбления подписчиков под её фото в бикини

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Опубликовано: 18.12.2024 16:55 , Обновлено: 18.12.2024

На прошлой неделе британская газета Daily Mail и ряд других СМИ опубликовали фотографии папарацци, которым удалось снять на отдыхе американскую актрису Сидни Суини. Фото в купальнике не понравились её подписчикам и те открытым текстом намекнули: пора бы похудеть. Однако девушка не осталась в стороне и ответила на оскорбления.

На снимках, которые разлетелись по Интернету, видно, как 27-летняя Сидни отдыхает в своём особняке на побережье Флорида-Кис в США. Американка прогуливается в фиолетовом купальнике и занимается вполне обычными делами. Тем не менее столь откровенные кадры оценили далеко не все. Многим её фигура пришлась не по нраву и они сочли своим долгом высказать своё недовольство.

Среди комментариев были такие, как “Она беременна? Или её оса укусила?” Другие не без сарказма отметили, что актриса наверняка “прыгнула в бассейн, полный пончиков и чипсов”. Ещё кто-то написал, что Сидни “довольно невзрачная”. В ответ на это знаменитость опубликовала короткий ролик, в котором сперва показала скриншоты недовольных подписчиков, а потом…

































А потом Суини предоставила публике короткую нарезку из занятий в спортзале, где видно, что девушка выполняет довольно сложные упражнения, боксирует и поднимает тяжести, как “настоящий профессионал”, передало издание AOL. Всё это было необходимо для новой роли, к которой пришлось столь усердно готовиться.

Более того, как утверждают американские СМИ, 27-летняя актриса любит ходить в походы со своей собакой и уже много лет занимается смешанными боевыми искусствами. Бег и силовые тренировки также входят в её программу. Кроме того, она большая поклонница пилатеса, отметило издание AOL.

[info_b]Сидни Суини — американская актриса. Впервые получила известность в 2018 году благодаря сериалам «Сплошной отстой!», «Острые предметы» и «Рассказ служанки». Через год она снялась в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Широкое признание Суини получила благодаря ролям в драматическом сериале «Эйфория» и первом сезоне сериала-антологии «Белый лотос».[/info_b]

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