Журнал People назвал самого сексуального мужчину мира 2024 года

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Опубликовано: 13.11.2024 15:58 , Обновлено: 13.11.2024

Американский актёр Джон Красински, известный главным образом по роли Джима Халперта в ситкоме "Офис", был признан самым сексуальным мужчиной мира в 2024 году по версии американского журнала People.

[info_b]Американский журнал People определяет самого сексуального мужчину года из ныне живущих, начиная с 1985 года. Чаще других это “звание” присуждали именно актёрам: за всё время лишь пять мужчин, не причастных напрямую к киноиндустрии, удостаивались этого звания - музыканты Джон Ледженд, Блейк Шелтон и Адам Левин, футболист Дэвид Бекхэм и журналист Джон Кеннеди-младший. [/info_b]

Сам Красински так отреагировал на новость о том, что его объявили самым сексуальным мужчиной года:

“Просто мгновенная потеря сознания, на самом деле. Никаких мыслей, кроме того, что, возможно, меня просто надули”.

По словам актёра, номинация People “подняла для него планку”.

Поклонники знают актёра по его многочисленным ролям: как обаятельного и любящего розыгрыши продавца бумаги, или как впечатлительного бывшего морского пехотинца, ставшего агентом ЦРУ, или как преданного семьянина, пожертвовавшего собой ради любви. Однако, как отметили журналисты People, сам 45-летний Красински предпочитает оставаться “просто мужем и отцом”, который запоем смотрит документальные фильмы Netflix и с удовольствием слушает сказки на ночь вместе со своими детьми.













Красински в настоящее время живет в американском Бруклине со своей женой, актрисой Эмили Блант (41 год), с которой он состоит в браке уже 14 лет, а также двумя дочерьми Хейзел (10 лет) и Вайолет (8 лет).

Общаясь с журналистами, сообщившими семье новость о новом “статусе” её супруга, Блант шутя заявил, что оклеит свой дом обложкой журнала с “самым сексуальным мужчиной года”.