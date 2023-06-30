Netflix показал 5 серий третьего сезона «Ведьмака». Когда выйдут остальные 3?

Опубликовано: 30.06.2023 07:10 , Обновлено: 29.06.2023

Netflix выпустил третий сезон «Ведьмака» в четверг, 29 июня. Однако решил создать интригу, разделив сериал на две части и показав пока только пять серий из восьми. Когда ждать остальные и чего от них ждать?

[info_b]Кстати, фанаты назвали сезон «горько-сладким», поскольку это последний выход звезды Супермена Генри Кавилла в роли охотника на зверей. В четвертом сезоне главную роль на себя возьмет Лиам Хемсворт.[/info_b]

Когда выйдет 2 часть 3 сезона «Ведьмака»?

Первоначальный релиз третьего сезона состоялся 29 июня, и некоторые люди уже успели посмотреть все пять серий.

Заключительные три эпизода, составляющие вторую часть, выйдут через четыре недели, 27 июля.

О чем третий сезон «Ведьмака» (без спойлеров)?

Этот сезон является адаптацией книги Анджея Сапковского “Время презрения”.

Официальный синопсис сюжета третьего сезона гласит: “Пока монархи, маги и звери континента соревнуются в попытке захватить его, Геральт уводит Цири из Цинтры в укрытие, решив защитить свою недавно воссоединившуюся семью от тех, кто угрожает ее уничтожить.

Поручив Цири магическое обучение, Йеннефер ведет их в защищенную крепость Аретуза, где надеется узнать больше о неиспользованных способностях девушки; вместо этого они обнаруживают, что попали на поле битвы с политической коррупцией, темной магией и предательством.

Они должны дать отпор, поставить все на карту - или рискнуть потерять друг друга навсегда”.

В различных интервью шоураннер Лорен Шмидт Хиссрих обещала, что сюжет будет довольно точно следовать сюжету соответствующей книги. А это значит, нас могут ждать некоторые смерти.

Хиссрих также сообщила, что эта сюжетная линия выведет Геральта из его типичной позиции эмоционального нейтралитета.

Чего ожидать от второй части сезона?

Третий сезон в первой части начался активно, но превратился в более самостоятельную историю, в которой Геральт вместе с Йеннефер из Венгерберга пытаются защитить Цири от тех, кто за ней охотится.

Это заставило рецензентов усомниться в том, что в первой части происходит достаточно событий, поскольку нарастание напряжения можно легко принять за бесцельное блуждание, пишет DailyMail.

Но пятый эпизод был на высоте, пообещав финал с ударной концовкой.

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