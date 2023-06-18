Netflix показал трейлер "Игры в кальмара 2". Когда выйдет второй сезон?

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Опубликовано: 18.06.2023 17:04 , Обновлено: 18.06.2023

Netflix использовал свое мероприятие для фанатов TUDUM, чтобы представить первый трейлер "Игры в кальмара 2" , в котором показали новых персонажей.

В коротком тизере демонстрируется ряд клипов из первого сезона шоу, таких как смертельно опасная игра “Красный свет - зеленый свет” и “Гонка по стеклянному мосту”, которые участники были вынуждены пройти, чтобы заработать огромный денежный приз. В трейлере также была показана звезда “Игры в кальмаров” Сон, которую сыграл корейская икона Ли Чжон Чжэ. Также во второй части возвращается таинственный фронтмен игры в маске, которого играет Ли Бен Хун, вместе с специалистом по подбору персонала, которого играет Гон Ю, и любимый фанатами участник Хван, которого играет Ви Ха Чжун.

В дополнение к классическому актерскому составу Netflix также сообщил, что появится и ряд новых актеров. Среди них корейский актер и певец Им Си Ван, а также Кан Ха Ныль, Пак Сон Хун и Ян Дон Гын. Хотя персонажи актеров не разглашаются, все четверо появляются, зависнув над кнопкой, которая позволяет игрокам голосовать за продолжение игр, так что вполне возможно, что все они играют соперников. Или, возможно, нас ждёт что-то более зловещее.

Новый сезон сериала “Игра в кальмара” запланирован на 2024 год. Точной даты пока нет.