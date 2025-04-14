«Некомфортный» и «великолепный»? Вышел 2 сезон The Last of Us. Что говорят кинокритики?

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Опубликовано: 14.04.2025 08:11 , Обновлено: 14.04.2025

Долгожданный среди фанатов второй сезон сериала The Last of Us стартовал на стриминговом сервисе Max. Первый эпизод уже доступен для просмотра в сети, и, как сообщили профильные издания, критики в целом встретили продолжение постапокалиптической драмы весьма положительно. Хотя и отметили ряд неоднозначных моментов.

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Судя по первым отзывам, второй сезон продолжил и углубил темы первого: переосмысление понятий добра и зла, правильного и неправильного, исследование циклов насилия и сложностей семейных уз (как кровных, так и «найденных») в постапокалиптическом мире. Сериал по-прежнему поставил персонажей (и зрителей) в «некомфортные», провокационные ситуации, заставляя «переоценивать» устоявшиеся взгляды.

Критики отметили, что, хотя столкновений с «заражёнными» (кликерами) стало меньше, боевые сцены остаются «великолепными». Актёрская игра Педро Паскаля и Беллы Рэмси вновь получила высокую оценку, как и работа новых актёров, включая Кейтлин Дивер, Джеффри Райта и Кэтрин О’Хару.

При этом некоторые обозреватели высказали мнение, что сезон может ощущаться как «половина истории», а не как полностью завершённый сюжет.

[info_b]«The Last of Us» («Одни из нас») — это американский постапокалиптический драматический сериал, основанный на одноимённой видеоигре 2013 года. Сюжет разворачивается в мире, опустошённом пандемией мутировавшего грибка Кордицепс, превращающего людей в агрессивных «заражённых». В центре истории — циничный контрабандист Джоэл, которому поручено вывести 14-летнюю Элли, обладающую иммунитетом к инфекции, из карантинной зоны через всю страну в надежде создать вакцину. Сериал исследует темы выживания, утраты, морали, жестокости и сложных взаимоотношений между главными героями, вынужденными полагаться друг на друга в разрушенном мире.[/info_b]

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