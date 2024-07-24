Нейросеть показала, как выглядел бы ремейк "Приключений Электроника". Кого увидела режиссёром?

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Опубликовано: 24.07.2024 09:59 , Обновлено: 24.07.2024

В Сети показали, как мог бы выглядеть ремейк советской фантастической серии фильмов "Приключения Электроника". Кадры из несуществующего нового фильма сгенерировала нейросеть.

Нейросеть сгенерировала кадры “Приключений электроника” в стиле киберпанк так, если бы его снял режиссёр “Бегущего по лезвию” и “Дюны” Дени Вильнёв.

Изображениями опубликовал создатель телеграм-канала Джимми Нейрон.

“По сюжету Стамп посылает блэйдраннера Урри найти репликанта, являющегося незаконной копией Сыроежкина, которую создал профессор Громов”, - дал короткую аннотацию создатель телеграм-канала.

Ранее Telegraf.news писал о том, что победительницей первого в мире конкурса красоты с использованием искусственного интеллекта Fanvue World Ai Creator Awards по итогу решения судей стала Кенза Лейли. Её разработчики получили премию $13 тысяч.

Стала известна победительница первого в мире конкурс красоты девушек, созданных ИИ. Кому достались 13 тыс. долларов?