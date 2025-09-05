Меч Дарта Вейдера продали на аукционе за рекордные 3,65 млн долларов

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Опубликовано: 05.09.2025 16:05 , Обновлено: 05.09.2025

В США ушёл с молотка легендарный световой меч Дарта Вейдера. Этот звёздный во всех смыслах слова реквизит использовался на съёмках культовых фильмов вселенной "Звездных войн" - "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая".

Световой меч Дарта Вейдера из первой трилогии франшизы был продан на аукционе Propstore в Лос-Анджелесе 4 сентября за по-настоящему астрономическую сумму - 3,654 млн долларов.

По данным портала о новостях Голилвуда Hollywood Reporter, этот лот стал самым дорогим предметом,с вязанным с франшизой “Звёздных войн”, когда-либо проданным на аукционе. Победная ставка составила рекордные для франшизы 2,9 млн долларов, а с учётом обязательной дополнительной комиссии, выплачиваемой покупателем аукционному дому, побила предварительную оценку лота (она варьировалась от 1 до 3 млн долларов).

Световой меч Дарта Вейдера, проданный на аукционе Propstore.

На киноэкране проданный световой меч держал в руках актёр Дэвид Проуз и его дублёр Боб Андерсон. По данным голливудского портала, это единственный геройский световой меч из оригинальной трилогии “Звёздных войн”, когда-либо выставленный на аукцион.

Сам аукцион Entertainment Memorabilia Live был приурочен к 45-летию выхода фильма “Империя наносит ответный удар”. Среди других предметов, проданных в этот день на аукционе, оказался дуэльный световой меч Энакина Скайуокера (ушёл за 126 тыс. долларов, почти вдвое дороже предварительной оценки), кнут и ремень Индианы Джонса, которые Харрисон Форд использовал в фильме Стивена Спилберга “Индиана Джонс и последний крестовый поход” (ушли за 475 650 долларов), флейта Жан-Люка Пикара “Рессикан” из сериала “Звёздный путь: Следующее поколение” (ушла за 403 200 долларов).

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце августа компания Lucasfilm официально приступила к съемкам фильма Шона Леви “Звездные войны: Звездный истребитель” в Великобритании и поделилась первым снимком с участием главных персонажей.

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