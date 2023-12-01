Джеймс Кэмерон рассказал, когда выйдет третий "Аватар"

Опубликовано: 01.12.2023 10:57 , Обновлено: 01.12.2023

Предполагаемую дату выхода третьей части голливудского научно-фантастического фильма "Аватар" отложили ещё на год. Новые сроки выхода фильма на большие экраны на днях озвучил сам режиссер Джеймс Кэмерон.

Ранее американские СМИ неоднократно сообщали, ссылаясь на свои источники в голливудских кругах, что зритель сможет увидеть третью часть нашумевшей франшизы уже в 2024 году. Предполагалось, что релиз состоится в конце декабря.

Однако забастовка голливудских сценаристов и актеров внесла свои коррективы. В интервью изданию Deadline Кэмерон заявил, что на постпродакшн “Аватара-3” ему придётся потратить “больше времени, чем у большинства режиссеров уходит на весь фильм”. В результате фильм успеют выпустить “не раньше Рождества 2025 года”, признался режиссер.

Стоит отметить, что часть сцен из третьей и даже четвертой частей франшизы были отсняты ещё до 2022 года. Как рассказал Кэмерон в интервью Entertainment Weekly , что из снимали одновременно с фильмом “Аватар 2: Путь воды”, чтобы избежать ситуации, когда молодые актеры, задействованные в съемках, вырастают быстрее, чем успевают выпустить новую часть фильма. Это решение оказалось весьма дальновидным, учитывая забастовку работников киноиндустрии в этом году.

Также Кэмерон поделился некоторыми ранее не озвученными подробностями сюжета третьей части одной из самых популярных франшиз (первая часть “Аватара”, вышедшая в свет в 2009 году, стала самым кассовым фильмом всех времен).

Так, Кэмерон планирует отойти от центрального элемента второй части фильма, воды, и ввести в сюжет две новые культуры, в частности, культуры огня “пепельного” народа.

“Огонь станет символом третьей части, там будет целая культура, посвященная ему. Но возможно это слишком громко сказано”, – рассказал режиссер.

Ранее Телеграф рассказывал, что белорусы оказались ближе к голливудскому “Аватару. Путь воды”, который в 2023 году взял “Оскара” за лучшие визуальные эффекты. Почувствовать себя сопричастными с эпической франшизой Джеймса Кэмерона позволила 19-летняя американская актриса Бэйли Басс.

Какое отношение имеют белорусы к оскароносному «Аватару. Путь воды»? Оказалось, самое прямое