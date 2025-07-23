"Крепкий орешек" Брюс Уиллис перестал ходить и говорить

Опубликовано: 23.07.2025 11:59 , Обновлено: 04.09.2025

Голливудская икона, герой блокбастеров Брюс Уиллис больше не может ходить и говорить. Об этом сообщили многочисленные источники, а семья отказалась от комментариев.

Издание The Express сообщило, что 70-летний актер “по слухам, в значительной степени лишился дара речи и, как сообщается, испытывает двигательные трудности”.

Также Брюс Уиллис с трудом вспоминает свои голливудские дни и фильмы 90-х и 2000-х годов. В апреле 2025 года семья актера опубликовала редкое публичное сообщение, в котором заверила поклонников, что, хотя болезнь прогрессирует, его состояние считается стабильным.

Ухудшение психического состояния стало следствием развивающейся лобно-височной деменции. Эта болезнь поражает, в первую очередь, те участки человеческого мозга, которые влияют на личность, поведение и речь человека.

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Уиллис бросил актерскую карьеру в 2022 году после того, как у него была диагностирована афазия, расстройство общения и симптом деменции.

Семья актера, включая супругу Эмму Хеминг Уиллис и бывшую жену, актрису Деми Мур, ранее открыто рассказывала о его состоянии, в том числе, с целью повышения внимания общественности к проблемам деменции.

Уиллис наиболее известен своими работами над такими фильмами, как “Крепкий орешек”, “Криминальное чтиво”, “Несокрушимый” и “Шестое чувство”.

К несчастью, реальная жизненная ситуация актера трагически напомнила ситуацию, в которой оказался его персонаж Малкольм Кроу в “Шестом чувстве”. В то время, как его герой не понимал, что он призрак, Уиллис из-за тяжелого неврологического заболевания перестал осознавать свою связь с реальностью.