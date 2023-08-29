Кинотеатры объявили дату начала показа «Оппенгеймера» в Беларуси

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Опубликовано: 29.08.2023 08:01 , Обновлено: 29.08.2023

Белорусские кинотеатры объявили дату, когда в Беларуси в прокат выйдет нашумевший в мире фильм известного кинорежиссера Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Премьера фильма в мире состоялась больше месяца назад, но из-за действующих западных санкций в белорусский прокат картина смогла попасть лишь сейчас, через третьи страны.

“Оппенгеймер” пока появился в афишах лишь двух частных сетей кинотеатров, государственный “Киновидеопрокат” о старте продаж билетов на эту картину пока не заявлял.

Так, в кинозалах Falcon Club фильм можно будет посмотреть с 25 сентября до 11 октября, сеть кинотеатров Silver Screen планирует показывать фильм на неделю дольше - с 25 сентября до 18 октября.

Отметим, что после месяца в прокате общемировые сборы “Оппенгеймера” превысили 662 млн долларов. При этом 58,1% из них (384,76 млн долларов) приходится на мировую премьеру, а 41,9% (277,67 млн долларов) на внутренний американский рынок.

О чём фильм?

“Оппенгеймер” - это достаточно хмурый трёхчасовой байопик о выдающемся ученом-физике, который стал ключевой фигурой Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера.

Напомним, с 9 сентября в Беларуси также стартует показ другой нашумевшей этим летом картины - “Барби” режиссера Греты Гервиг. Главные роли в фильме сыграли Марго Робин и Райан Гослинг.

«Киновидеопрокат» назвал дату, когда в Беларуси покажут «Барби». А что насчет «Оппенгеймера»?