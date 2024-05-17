Кинокомпания Warner Bros. объявила о съёмках кулинарного шоу по мотивам "Гарри Поттера". Когда выйдет?

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Опубликовано: 17.05.2024 13:17 , Обновлено: 17.05.2024

Американская кинокомпания Warner Bros. объявила о съёмках кулинарного шоу по "Гарри Поттеру" — "Волшебники выпечки". Планируется, что выпуски выйдут в декабре 2024 года, а ведущими станут актёры Джеймс и Оливер Фелпс, которые сыграли в фильме близнецов Уизли.

По словам авторов, “Гарри Поттер: Волшебники выпечки” — это шоу с профессиональными кондитерами, которые будут готовить еду по мотивам франшизы. Кулинарные соревнования должны пройти в знакомых декорациях: зрителям вновь покажут Платформу 9¾, Нору и Большой Зал Хогвартса. Планируется, что все творения конкурсантов будет оценивать профессиональное жюри.

“Смогут ли пекари направить в нужное русло свою внутреннюю миссис Уизли? Или их попытки будут такими же успешными, как “взрывающиеся котлы” Симуса Финнигана?”, — заинтриговали создатели телешоу.

В официальном трейлере авторы показали различные изысканные кулинарные шедевры и несколько отрывков из оригинальных фильмов.

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