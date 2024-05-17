Как выглядит Лиам Хемсворт в роли Геральта? Появились фото со съемок четвертого сезона "Ведьмака"

Опубликовано: 17.05.2024 12:46 , Обновлено: 17.05.2024

Все поклонники сериала "Ведьмак" ждали того момента, когда смогут увидеть Лиама Хемсворта в роли Геральта. Их желание наконец-то исполнилось, благодаря утечке фотографий со съемочной площадки сериала.

Ранее единственное, к чему имели доступ поклонники сериала о Геральте, были объявления о кастинге, но там никто так и не смог увидеть Хемсворта в полном костюме.

Фотографии со съемок третьего сезона появились на сайте Redanian Intelligence. По мнению поклонников, Хемсворт в костюме Геральта выглядит довольно неплохо, но многие гадают, сможет ли он сравниться с Генри Кавиллом?

Так, один из комментаторов поста в соцсети X написал, что Лиам мог бы неплохо справиться с ролью Геральта, если бы ему изначально дали эту роль. Но теперь ему придется соизмерять себя с образом, созданным Кавиллом, который установил очень высокую планку.

Возможно, положительные отзывы объясняются еще и тем, что фанаты, помня опыт предыдущих сезонов, ждали катастрофы, которой не случилось. Отсюда и более оптимистичное отношение к самому Хемсворту.

К слову, предстоящий сезон сериала “Ведьмак” является предпоследним - создатели приняли решение завершить производство после выхода пятого сезона. С точки зрения многих зрителей, в том числе фанатов книг и игр, это лучшее решение, которое могли принять продюсеры.

Причем, Netflix удалил не только последующие сезоны сериала, но и несколько других своих проектов, основанных на рассказах Анджея Сапковского. Из этого следует, что Хемсворту не дадут шанса продолжить роль, независимо от того, хорошо или плохо он себя проявит.

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