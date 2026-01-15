Госдума РФ призвала запретить "Чебурашек", "Буратин" и "Бременских музыкантов"

Опубликовано: 15.01.2026 15:21 , Обновлено: 15.01.2026

Члены комитета по культуре Государственной думы России призвали прекратить финансировать из бюджета фильмы режиссёров, которые привыкли снимать "звягинщину", но в какой-то момент переключились на детские сказки. В качестве примеров современных детских фильмов, которые члены комитета посчитали "вредным продуктом, разлагающим детей", упомянули фильмы с огромными для российского кино кассовыми сборами - "Чебурашка", "Бременские музыканты", "Буратино".

Несмотря на огромные кассовые сборы (к примеру, второй фильм про Чебурашку за две недели показа успел собрать больше 5 млрд российских рублей), в спецкомитете Госдумы этот фильм на ряду с некоторыми другими современными детскими фильмами приравняли к «звягинщине». Таким уничижительным термином в соседней России обычно называют фильмы, которые консервативные критики считают чересчур депрессивными и мрачными, фокусирующимися только на негативных аспектах (по фамилии режиссера Андрея Звягинцева, снявшего, в частности, социальную драму “Левиафан”, которая была удостоена премии «Золотой глобус» и отмечена в Каннах призом за лучший сценарий).

Так, депутат от партии ЛДПР Иван Мусатов назвал некоторых российских режиссёров “пятой колонной” и призвал “как-то фильтровать этих людей”.

“Есть такое, что свои своим дают деньги на фильмы, хотелось бы тоже это как-то прекратить”, — заявил депутат, выступая на заседании комитета по культуре, на котором обсуждался законопроект о государственном финансировании приоритетных направлений в российском кинематографе.

Популярный актёр Дмитрий Певцов и вовсе предложил “забыть о том, что думает народ”, возмутившись популярности того же “Чебурашки” и “Бременских музыкантов”. По его мнению, подобные фильмы вообще “никакого отношения ни к детскому кино, ни вообще к кино, ни к искусству не имеют”.

“Это вредный продукт, который разлагает наших детей”, — категорично завил Певцов, не найдя в фильме ни одного положительного персонажа ни среди взрослых, ни среди детских героев сказки.

“Не может быть детским кино, где ребенок не увидит примера для подражания или какого-то вывода, какой-то морали. Люди взяли франшизу и заработали бабла, извините. То же самое продолжается и с “Буратинами”, с “Бременскими музыкантами” чудовищными”, — заявил актер, раскритиковав власти за выделение бюджетных денег на съёмку подобных работ.

Напомним, что за детский кинематограф российские депутаты берутся не впервые. В конце прошлого года там предложили ограничить показ популярного детского мультфильма «Маша и Медведь», аргументируя это “пагубным влиянием” мультика на российских детей.

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