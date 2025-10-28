Живёт без родителей с медведем. В России призвали запретить мультфильм "Маша и медведь"

Опубликовано: 28.10.2025 12:14 , Обновлено: 28.10.2025

В России предложили ограничить показ популярного детского мультфильма «Маша и Медведь». С таким предложением выступил политолог и политтехнолог Вадим Попов, член Российской ассоциации по связям с общественностью. Узнали, в чём общественный деятель усмотрел "пагубно влияние" мультика на российских детей.

По мнению Попова, сюжет мультфильма, в котором маленький ребёнок остаётся, по сути, на воспитании дикого медведя, “противоречит традиционным российским ценностям”. По его словам, предложенная на экране модель поведения может быть воспринята детьми неправильно и пагубно сказаться на формировании у них семейных устоев, поэтому этот мультик “нельзя показывать детям”.

“В нём россыпь вредных смыслов, противоречащих традиционным российским ценностям. Начнем с того, что главная героиня живет одна, без родителей. Странный и опасный пример отчуждения для маленького ребенка. Во-вторых, Маша – капризная, меркантильная девочка, если не проблемная”, - описал главные претензии к сюжету развлекательного детского контента Попов, усмотрев в поведении девочки, помимо всего прочего, также жестокое обращение с животными.

Возникли вопросы у общественного деятеля и к другими мультипликационным героям. К примеру, к медведице, на которую положил глаз мохнатый товарищ Маши.

“Медведица разбивает сердце хорошему мишке, отдавая предпочтение тому, у которого лапа крепче и букет богаче. Нужно убирать это с ТВ-платформ и стриминга”, – категорично заявил Попов в комментарии российскому изданию “Абзац”.

Впрочем, к внесению всего мультсериала, который уже насчитывает 174 эпизодов, не считая спиноффов и полнометражного мультфильма, Попов пока не призывал. Он предложил лишь пересмотреть и запретить его “неоднозначные” эпизоды.

Кстати, совсем недавно запретить мультсериал предлагали и в соседней Украине, правда, по совсем иным причинам. Там депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин усмотрел в мультсериале российскую пропаганду - в виде самовара и мелодий народных русских песен, исполняемых на балалайке в некоторых сценах, а также других российских символов.