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Эту пасхалку можно встретить во многих советских фильмах. Что значит загадочное слово "Ушац"?

Эту пасхалку можно встретить во многих советских фильмах. Что значит загадочное слово "Ушац"?
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В некоторых советских фильмах и мультфильмах, если внимательно рассматривать окружающую героев обстановку, на заднем плане можно заметить одно и то же необычное слово — "Ушац". Что это - шутка, секретный код или опечатка? Рассказываем, что означает на самом деле и почему стало своеобразным советским мемом.

Так, слово “Ушац” можно заметить по несколько раз в таких фильмах как “Афоня”, “Мимино” и “Не горюй”.

Кадр из фильма "Мимино"
Кадр из фильма "Мимино"
Кадр из фильма "Не горюй!"
Кадр из фильма "Не горюй!"

Кроме того, оно написано и на английском языке (Ushatc) в картине “Совсем пропащий”.

Кадр из фильма "Совсем пропащий"
Кадр из фильма "Совсем пропащий"

А еще оно встречается в мультике “Незнайка на Луне” 1977 года. “Ущац жив!” - видно в одном из кадров.

Так в чем же дело? На самом деле это фамилия советского худужника-графика Михаила Лазаревича Ушаца, выпускника Московского архитектурного института (МАРХИ).

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Говорят, что однажды в чертежном зале он отметил то ли удобный стол у окна, то ли мольберт, написав на нем большими буквами «УШАЦ». На следующий день все столы были помечены аналогичным образом. Вероятно, кто-то из сокурсников решил подшутить.

На Википедии упоминается, что шутка распространилась, и надпись начала появляться на самых неожиданных предметах в институте. Позже она даже оказалась в фильмах Георгия Данелии, который также был выпускником МАРХИ, и в мультфильмах.

Кроме того, ходили анекдоты с рефреном «и тут пришёл Ушац», а также фраза «Это просто ушацЪ какой-то!».

Ранее Telegraf.news писал, что национальная киностудия “Беларусьфильм” опубликовала на своём YouTube трейлер фильма “Чёрный замок” по роману Владимира Короткевича “Чёрный замок Ольшанский”. Его премьера должна состоятся уже в декабре 2024 года.

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