«Это будет Золотой век!» — Трамп назначил Гибсона, Сталлоне и Войта своими «глазами и ушами» в Голливуде

Опубликовано: 17.01.2025 09:29 , Обновлено: 17.01.2025

Избранный президент США Дональд Трамп назначил актёров и режиссёров Мэла Гибсона, Сильвестра Сталлоне и Джона Войта на должность своих спецпосланников в Голливуде. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social. К слову, все трое ранее подержали его в ходе предвыборной гонки за кресло главы Белого дома.

«Для меня большая честь объявить Джона Войта, Мела Гибсона и Сильвестра Сталлоне специальными посланниками великого, но очень проблемного места — Голливуда, штат Калифорния. Они будут моими специальными посланниками, чтобы вернуть Голливуд, который за последние 4 года потерял много клиентов из-за рубежа», — написал Трамп на своей платформе Truth Social.

При этом в чём именно будет заключаться роль кинозвёзд, миллиардер не уточнил. Американская газета The New York Times предположила, что речь идёт о том, что из-за больших расходов крупные фильмы все чаще начали снимать в других странах. Например, Великобритания, Венгрия, Австралия и Канада предлагают студиям щедрые налоговые льготы. Тем не менее политик заверил, что “это будет золотой век Голливуда”.

“Как бы выглядел мир без Трампа?”

Интересно, что ранее все три знаменитости активно поддержали кандидатуру Трампа в президентской гонке 2024 года. Например, звезда фильмов «Храброе сердце» и «Безумный Макс» публично поддержал политика в видео, опубликованном незадолго до ноябрьских выборов. Гибсон также раскритиковал вице-президента Камалу Харрис, которая, напомним, была соперницей Трампа от Демократической партии.

78-летний Сталлоне, наиболее известный по роли главного героя во франшизе «Рокки», представил Трампа в Мар-а-Лаго во время его победной речи после выборов. Он сравнил избранного президента с первым лидером Америки, назвав его «вторым Джорджем Вашингтоном».«Можете себе представить, как бы выглядел мир без него?» — сказал он. Сталлоне добавил, что Вашингтон, который был президентом с 1789 по 1797 год, не осознавал, что изменит мир, когда защищал свою страну.

Что касается 86-летнего Войта, сыгравшего в фильмах «Полуночный ковбой» и «Пёрл-Харбор», он давно поддерживает Трампа и называет его “величайшим президентом со времён Авраама Линкольна”.

Ранее Telegraf.news писал, что Уголовный суд Манхэттена в Нью-Йорке вынес Дональду Трампу приговор по делу о подкупе порноактрисы Сторми Дэниелс. Планируется, что 20 января миллиардер станет первым осуждённым политиком, который возглавит Белый дом. Однако с таким решением Трамп не согласился и заявил, что “это ещё не конец”.

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