Джоан Роулинг объявила имя режиссёра, который снимет сериал о Гарри Поттере. Чем известен?

Опубликовано: 27.06.2024 08:41 , Обновлено: 27.06.2024

Британская писательница и автор знаменитого цикла книг о мальчике, который выжил назвала имена режиссёра и сценариста, которые возьмутся адаптировать романы под сериал. Об этом Роулинг сообщила на своей страничке в соцсети Х.

Напомним, что ранее стало известно, что по мотивам книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере планируют снять многосезонный сериал. Работу начала продюсерская компания Warner Bros, которая ранее создала оригинальные фильмы с Дэниелом Рэдклиффом, Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом в главных ролях и стриминг HBO Max. Теперь в проектеутвердили кандидатуры исполнительных продюсеров. Ими станут Франческа Гардинер и Марк Майлод, которые оба работали над знаменитой драмой «Наследие».

«Я очень рада объявить о нашем режиссере и сценаристе, у которых я брала интервью в составе производственной группы. Оба питают искреннюю страсть к Гарри Поттеру, и, прочитав пилотный сценарий Франчески и услышав видение Марка, я уверена, что телешоу более чем оправдает ожидания», - написала Роулинг на своей странице в Х.

Франческа Гардинер, известная своими работами над шоу BBC, фэнтезийной программой «Тёмные начала» и триллером «Убивая Еву», станет шоураннером и сценаристом сериала о Гарри Поттере.

Марк Майлод, известный по сериалам «Игра престолов» и «Последние из нас» на канале HBO, станет режиссером нескольких эпизодов сериала для потокового канала HBO и Warner Bros. Max.

Актерский состав персонажей, включая Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермиону Грейнджер, объявят позже.

«Каждый сезон будет знакомить зрителей по всему миру с Гарри Поттером и его невероятными приключениями, в то время как оригинальные, классические и любимые фильмы останутся в основе франшизы и будут доступны для просмотра по всему миру», - заявила Warner Bros.

Роулинг потратила почти два десятилетия на создание тщательно продуманного волшебного мира, любимого миллионами читателей по всему миру. Недавно она признавалась, что завершение серии о Гарри Поттере было для нее «тяжелой утратой».

«Некоторые из этих 17 лет были для меня весьма травматичными, и это было место, куда я сбегала. Так что мысль о том, что я никогда больше не смогу сбежать туда, была тяжелой утратой. Тем не менее, если быть очень честной, я была на определенном уровне рада, что все закончилось. Я сделала то, что намеревалась сделать, и феномен Поттера стал чем-то, чего никто не мог предсказать”, - заявляла писательница ранее.

Ранее Telegraf.news писал о том, что комментарии британской писательницы Джоан Роулинг о транс-женщинах в соцсети не будут регистрироваться как инциденты “на почве ненависти”, сообщили в полиции Шотландии.

Джоан Роулинг решили не судить «на почве ненависти»