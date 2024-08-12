"Очень хотим направить в Индию, на Гоа" - На "Беларусьфильме" раскрыли, какой "блокбастер" почти сняли

Опубликовано: 12.08.2024 14:22 , Обновлено: 12.08.2024

Генеральный директор "Беларусьфильма" Юрий Алексей заявил, что киностудия на данный момент работает сразу над несколькими картинами (документальными, игровыми и анимационными). Помимо классической темы Второй мировой войны, там почти завершили и "блокбастер" "Черный замок" на историческую тему с элементами фантастики.

“Это очень интересный фильм, в нем задействовано много локаций, показана современная Беларусь. Мы очень хотим направить его на ряд фестивалей, в том числе в Индию, на Гоа. Уже подготовили субтитры на английском языке, готовим документы”, - признался гендиректор национальной киностудии, не уточнив, чем его так привлекает фестиваль на Гоа.

[inf]В будущем фильме “Черный замок” речь пойдет о молодом белорусском профессоре истории Антоне Космиче. Согласно сюжету, однажды он мистическим образом переносится в Средневековье, где ему предстоит разгадать тайны прошлых тысячелетий. Изначально планировалось, что за основу сюжета возьмут исторический детектив Владимира Короткевича «Чёрный замок Ольшанский».

Снимать фильм на белорусской киностудии позвали российского кинорежиссёра Кирилла Кузина, который стал относительно известен после съёмок франшизы «Самый лучший фильм». С 1996 года работал на телевидении («Криминальная Россия», «Суд идет»), снимал клипы («Нас не догонят» группы Тату) и рекламу («Мечты сбываются» для «Газпрома»). Главную роль отдали также российскому актеру Евгению Шварцу[/inf]

Также Юрий Алексей поделился планами активнее сотрудничать с индийскими киностудиями. “Хочу сказать, что недавно мы принимали участие в кинофестивале в г. Мумбаи, где наладили неплохие контакты. На сегодня идут переговоры по совместному белорусско-индийскому кинопроизводству”, - передает его слова агентство “Минск-Новости”.