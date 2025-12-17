Аниматор через суд потребовал запрета на показ нового «Аватара». Почему?

Опубликовано: 17.12.2025 11:15 , Обновлено: 17.12.2025

Американский 3D-аниматор Эрик Райдер пытается через суд добиться запрета на показ нового фильма популярной научно-фантастической франшизы «Аватар» канадского кинорежиссёра Джеймса Кэмерона. Неужели премьера третьей части "Пламя и пепел", намеченной уже на эту пятницу, не состоится?

Известный режиссер Джеймс Кэмерон, а также вся компания Disney и её стриминговый сервис оказались в центре судебного разбирательства аккурат перед премьерой новой части нашумевшей франшизы. Против них в федеральный суд Калифорнии подал иск 3D-аниматор Эрик Райдер. В своё время он сотрудничал с компанией Lightstorm Entertainment Кэмерона и работал над фильмом по его научно-фантастическому рассказу KRZ в конце 1990-х годов.

Райдер утверждает, что Кэмерон попросту скопировал его идею, заложив многие сюжетные линии в блокбастер 2022 года «Аватар: Путь воды». Он потребовал компенсации от известного режиссёра в размере не менее 500 миллионов долларов , а также судебный запрет на показ нового фильма, сообщило агентство Reuters.

Судебные тяжбы Райдера с Кэмероном начались ещё в 2011 году. Тогда он подал схожий иск по поводу первого фильма «Аватар». Однако суд штата Калифорния его отклонил после того, как было установлено, что Кэмерон создал принесшую ему всемирную славу франшизу ещё до того, как Райдер представил свой сценарий компании Lightstorm.

Теперь же Райдер настаивает, что Кэмерон продолжил “копировать” его идеи “вопиющим и возмутительным” образом, использовав часть из них во втором фильме. По словам Райдера, это ему принадлежит идея сделать главными героями сюжета “антропоморфных существ” с другой планеты. Он также претендует на авторство других ключевых деталей популярных фильмов - “обширный океанический ландшафт”, “зловещая земная корпорация, занимающаяся экологически вредными горнодобывающими операциями на спутнике газового гиганта под названием Европа”, добыча особо ценного “вещества животного происхождения, которое после очистки может продлить человеческую жизнь”. Все эти детали фильма истец считает очевидными примерами нарушения своих авторских прав создателями фильмов «Аватар».

Отметим, что третий фильм франшизы официально должен выйти выйти в мировой прокат уже 19 декабря 2025 года . В Беларуси кинотеатры планируют начать показывать его чуть позже - с 27 декабря , причём зрителям, как всегда, придётся запастись терпением. Кэмерон не отошёл от своего пристрастия к длинному хронометражу - картина длится больше трёх часов, а именно 197 минут.

Кстати, после выхода второй части франшизы “Аватар. Путь воды”, белорусы оказались чуть ближе к этой оскороаносной картине, чем казалось. Почувствовать себя сопричастными с эпической франшизой Джеймса Кэмерона позволила американская актриса Бэйли Басс, у которой нашлись белорусские корни. Появится “своя” для белорусов актриса и в третьем фильме.

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