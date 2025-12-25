Белорусам предложили бесплатные билеты на «Аватар». Но есть нюанс

Опубликовано: 25.12.2025 21:41 , Обновлено: 26.12.2025

Сеть кинотеатров Skyline Cinema позвала всех желающих посмотреть «Аватар» с 27 по 31 декабря совершенно бесплатно. Хотя в таком заманчивом предложении есть аж два нюанса, желающих оказалось достаточно.

Во-первых, речь идёт о показе ленты 2009 года — самого первого «Аватара». Во-вторых, онлайн бесплатные билеты заказать нельзя, только в кассах самих кинотеатров.

[inf]Показы ежедневно в: 12:00, 15:25, 18:50 и 22:15. [/inf]

В Беларуси всего два кинотеатра Skyline Cinema. Один в минском ТРЦ Galileo, другой в Речице в ТЦ Global Market.

«Мы очень сильно любим наших зрителей. С наступающим», — лаконично объяснили в администрации кинотеатров своё решение.

В ответ подписчики похвалили за такое предложение:

— Ну вы даёте, — написал один из комментаторов.

— Красавцы! — написал другой.

Напомним, что в белорусских кинотеатрах, несмотря на практически полностью проданные билеты, отменили премьеру третьего «Аватара» 27 и 28 декабря. Купившим билеты пришло уведомление.

Администрации всех белорусских сетей кинотеатров извинились перед зрителями, но причины не пояснили, указав, что произошло это по не зависящим от них причинам.

Одна из версий происходящего, которую озвучили сами белорусы в соцсетях, — что таким образом российские кинопрокатчики решили поднять сборы российских кинолент, которые в ином случае не могут конкурировать с произведениями Голливуда. В самой России о переносе премьеры третьего «Аватара» объявили ещё 13 декабря.

Так это или нет, но в Беларуси премьеру нового фильма Кэмерона перенесли на 8 января.

В Беларуси отменили премьеру «Аватара: Пламя и пепел» в 2025 году