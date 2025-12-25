В Беларуси отменили премьеру "Аватара: Пламя и пепел" в 2025 году

Опубликовано: 25.12.2025 07:49 , Обновлено: 25.12.2025

В белорусских кинотеатрах, несмотря на практически полностью проданные билеты, отменили премьеру третьего "Аватара" 27 и 28 декабря. Купившим билеты пришло уведомление.

Сервис Bycard сообщил, что возврат билетов произойдет автоматически. А это значит, что деньги вернутся на банковские карты.

Если же оплата была произведена через ЕРИП, то пообещали начислить баллы, которыми можно “без ограничений оплачивать последующие покупки”.

Причины отмены пока неизвестны. В том же Bycard сообщили, что премьеру саги перенесли предварительно на 8 января.

Сеть кинотеатров Moon извинилась за неудобства, но не пояснила причин.

“Друзья, иногда даже самые масштабные планы меняются не в нашу пользу. Премьера «Аватар: Пламя и Пепел» переносится по независящим от mooon причинам на январь 2026 года. Мы знаем, как сильно вы ждали этот фильм (поверьте, мы ждали его вместе с вами!). Нам искренне жаль, что встречу придется отложить”, - говорится в сообщении.

В соцсетях предположили, что отмена связана с практикой в соседней России.

“Ну как бы не первым год живём. а такое в первый раз. Это скорее связано с тем, что Россия решила отменить пока все зарубежные кинопоказы в кинотеатрах в пользу отечественного. А поскольку мы от них зависим, получили аналогичный результат”, - написала пользователь Threads.

И на самом деле, российские кинотеатры перенесли прокат фильма «Аватар 3» на январь 2026 года, о чем стало известно 11 декабря. В мировой прокат «Аватар 3» вышел 19 декабря.