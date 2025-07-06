"Запах отвратительный" - Помидоры вырастут гигантскими, если подкармливать удобрением по рецепту гуру садоводов. И это не навоз

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Опубликовано: 06.07.2025 09:00 , Обновлено: 06.07.2025

Помидоры — требовательные к питанию растения, им нужно много веществ, особенно калия. Британский заслуженный эксперт в сфере садоводства и огородничества Монти Дон поделился простым способом ускорить рост с помощью самодельного удобрения, которое снабдит томаты почти всем необходимым.

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Монтегю Денис Уайет «Монти» Дон — британский телеведущий и писатель. Автор передач о садоводстве и огородничестве.

Кроме работы на телевидении, с февраля 1994 по май 2006 Дон был редактором еженедельной колонки о садоводстве в газете The Observer .

С 2004 он вёл колонку в Daily Mail и Mail Online . Также он автор статей в журнале Gardener’s Worl d.

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Помидоры — любимцы большинства садоводов не только в Беларуси, но и далеко за пределами нашей страны. И все сталкиваются с одними и теми же проблемами. Помидоры растить просто, но они потребляют много питательных веществ, требуя больше подкормки, чем другие растения.

Британский эксперт Монти Дон утверждает, что томаты дадут более крупные и вкусные плоды, если обеспечить их достаточным количеством калия — ключевого элемента для плодоношения.

Эксперт раскрыл свой секрет приготовления домашнего калийного удобрения для улучшения урожая, используя всего одно распространённое садовое растение.

Монти объяснил: “Калий необходим растениям для формирования хороших цветов и плодов, а плодоносящие культуры, такие как помидоры и крыжовник, особенно нуждаются в нём. Сейчас самое время усилить подкормку, чтобы улучшить урожай. Можно купить жидкое или гранулированное удобрение в садовом центре, но в этом нет необходимости — вы легко можете вырастить свой источник калия”.

Окопник — обычный сорняк с крупными мохнатыми листьями, богатыми калием и другими важными для томатов питательными веществами, такими как кальций. В Беларуси он встречается достаточно часто, так как предпочитает влажные и плодородные почвы. Окопник хорошо растет на лугах, вблизи водоемов, на опушках лесов, а ещё на заброшенных и непрополотых участках.

“В моём саду его главное предназначение — служить основой для жидкой подкормки с высоким содержанием калия, - рассказал Монти. - Важно помнить : окопник, однажды укоренившись, образует глубокие корни, и от него сложно избавиться. Однако не стоит изводить его полностью — он действительно очень полезен”.

Чтобы приготовить домашнее удобрение для томатов по рецепту британского эксперта, сначала нужно удалить цветы и стебли окопника, измельчить листву и плотно уложить её в водонепроницаемую ёмкость. Затем залить водой.

Затем закройте её крышкой и оставьте в укромном месте в огороде на несколько недель, чтобы содержимое разложилось и превратилось в… жижу.

Обязательно используйте закрытую ёмкость и даже придавите крышку камнем: хотя окопник полезен для томатов, при брожении он производит просто ужасный запах.

“Когда удобрение будет готово, получится чёрная, отвратительно пахнущая жижа — и я не преувеличиваю, запах действительно отвратительный. Ёмкость закрывают не для защиты удобрения, а чтобы избавиться от этого зловония”, - предупредил Монти Дон.

Примерно через три недели проверьте смесь, и если все так ужасно, как описал британский садовод-телеведущий, можете начинать подкармливать томаты.

Перед этим процедите жидкость от остатков листьев и разбавьте удобрение водой в соотношении одна часть окопника на 10 частей воды. Затем перелейте разбавленную смесь в лейку и полейте ею томаты.

Ранее Telegraf.news писал, что июль — период, когда томатам пора бы уже наливаться краской. Тем не менее, на некоторых участках плоды по-прежнему остаются зелёными. Впрочем, огородники могут сами повлиять на этот процесс. Как минимум, существуют научно подтверждённые способы ускорить дозревание плодов. Рассказываем, в чём причины задержки и как помочь помидорам быстрее созреть.

Как ускорить созревание помидоров на кустах? Сделайте так уже сейчас, чтобы собирать красные плоды