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Как ускорить созревание помидоров на кустах? Сделайте так уже сейчас, чтобы собирать красные плоды

Как ускорить созревание помидоров на кустах? Сделайте так уже сейчас, чтобы собирать красные плоды
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Июль — период, когда томатам пора бы уже наливаться краской. Тем не менее, на некоторых участках плоды по-прежнему остаются зелёными. Впрочем, огородники могут сами повлиять на этот процесс. Как минимум, существуют научно подтверждённые способы ускорить дозревание плодов. Рассказываем, в чём причины задержки и как помочь помидорам быстрее созреть.

Почему помидоры долго висят зелеными?

Прежде чем перейти к способам решения, важно разобраться в причинах. Созревание томатов напрямую зависит от активности ферментов (энзимов), а те, в свою очередь, нуждаются в определённой температуре.

Согласно исследованию Калифорнийского университета, оптимальная температура для дозревания плодов составляет от 21 до 27 °C. Однако, если термометр показывает выше 30 °C, ферменты начинают разрушаться (происходит их денатурация — утрата природной структуры). При температуре ниже 15 °C их активность, наоборот, резко замедляется.

Кроме температуры, есть ещё несколько факторов, которые влияют на скорость созревания:

  • Избыток азота в почве — растение в таком случае наращивает листья, а не плоды.
  • Недостаток питательных веществ — в частности, фосфора (P), калия (K) и кальция (Ca), которые важны для формирования и обмена веществ в плодах.
  • Недостаточное количество солнечного света.
  • Стрессы — как абиотические (жара, засуха, повреждения), так и биотические (грибковые болезни).

Как ускорить созревание томатов?

Поскольку томаты относятся к светолюбивым культурам, им необходимо обеспечить максимальный доступ к солнечному свету.

По словам агрономов, для этого следует проводить санитарную обрезку: удалять ненужные боковые побеги (называемые «пасынками»), а также нижние листья. Это улучшит не только освещённость, но и циркуляцию воздуха.

Тепло

Как утверждают специалисты, важнее не перегреть томаты, а сохранить тепло в прохладные ночи и дни.

Для этого можно использовать:

  • инфракрасные лампы;
  • светопроницаемые ветрозащитные экраны;
  • навесы из садовой плёнки, поликарбоната или оргстекла (плексигласа).

Правильное удобрение

При попытке ускорить дозревание с помощью подкормки важно отказаться от азотных удобрений. Вместо этого, как минимум, стоит сосредоточиться на калийно-фосфорных смесях.

Рекомендуется использовать:

  • монокалийфосфат (KH₂PO₄) — популярное средство промышленного производства;
  • древесную золу — натуральный источник калия;
  • домашний настой из банановой кожуры (высокое содержание K₂O);
  • измельчённую яичную скорлупу — природный кальциевый удобритель.

Важно соблюдать баланс в питании, ведь томатам требуется не только свет и тепло, но и правильные элементы для роста.

Срез верхушки

А еще опытные огородники советуют срезать верхушку томатов, чтобы все силы уходили именно на их созревание. Такой способ подходит, например, для высоких томатов, выращиваемых в теплицах.

Ранее Telegraf.news писал, что в период активного цветения и плодоношения кусты томатов требуют к себе особого ухода. Регулярный полив и удобрения кустов позволят по-настоящему наслаждаться сочностью и и обильностью урожая с собственной грядки. Чем удобрять помидоры в июле, чтобы обеспечить их всеми необходимыми питательными веществами? Как часто их следует поливать? Сейчас всё расскажем.

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