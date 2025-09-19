Залейте норки медведок этим раствором осенью. Через пару минут останется только собрать

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Опубликовано: 19.09.2025 10:05 , Обновлено: 19.09.2025

Медведки разрушают участки белорусов в течение всего сезона. И многие задаются вопросом, можно ли избавиться от них раз и навсегда? Оказывается, существуют умные и при этом совершенно естественные методы борьбы с этим вредителем, о которых не все знают. Нужно всего лишь залить норку определенным раствором и подождать.

Питается с весны до середины осени

Медведка (Gryllotalpa gryllotalpa) – мощное и очень крупное насекомое, распространённое по всей Беларуси. Взрослые особи достигают 7 см в длину и внешне напоминают нечто среднее между кротом и кузнечиком. Хотя они выходят на поверхность, лучше всего они приспособлены к жизни в почве. Там они используют свои лопатообразные ноги для прокладывания глубоких туннелей и поиска пищи.

Чем питается медведка? Это всеядное существо, которое не брезгует мелкими беспозвоночными и личинками других насекомых, но также любит поедать растения, особенно их самые нежные молодые корни и корневища.

Повреждения, наносимые медведками, приводят к увяданию и засыханию урожая. Это особенно заметно в начале сезона, когда речь идёт о рассаде, но этот вредитель не уходит на протяжении всего сезона.

Медведки активны с мая по октябрь, питаясь весь этот период. Весной они выходят из своих убежищ в поисках пары. Затем, с июня по июль, они откладывают яйца, которых может быть несколько сотен! Через три недели вылупляется следующее поколение вредителя — бескрылые личинки, гораздо меньшие по размеру, но похожие на взрослых особей.

Как же избавиться от медведки? 5 способов

Одним из простых, но эффективных методов поделилась пользовательница TikTok. По ее словам, в воду нужно добавить средство для мытья посуды, которое “им щипет глазки”. Этот раствор нужно налить в норки медведок.

“Заливаем водичку, не жалеем”, — посоветовала женщина в видео.

Она показала, что через три минуты вредитель вылазит наружу - и их нужно собрать в подходящую банку.

[inf]Внимание! В конце видео есть несколько нецензурных слов. [/inf]

К слову, существуют и другие натуральные методы борьбы с этим надоедливым вредителем, о которых знают не все, но которые весьма эффективны.

Древесная зола — отличное средство от медведок. Просто раскопайте ходы вредителей и засыпьте их древесной золой. Одновременно вы естественным образом удобрите почву и улучшите её структуру.

— отличное средство от медведок. Просто раскопайте ходы вредителей и засыпьте их древесной золой. Одновременно вы естественным образом удобрите почву и улучшите её структуру. Масло и яичная скорлупа – высушите и измельчите скорлупу примерно 10 яиц, затем смешайте её с небольшим количеством рапсового масла. Нанесите эту смесь непосредственно на норы медведок.

– высушите и измельчите скорлупу примерно 10 яиц, затем смешайте её с небольшим количеством рапсового масла. Нанесите эту смесь непосредственно на норы медведок. Касторовое масло + средство для мытья посуды — добавьте 2 столовые ложки мятного средства для мытья посуды и 3 столовые ложки касторового масла в 1 литр воды. Тщательно взболтайте, затем вылейте в гнездо вредителей, чтобы быстро отогнать их.

— добавьте 2 столовые ложки мятного средства для мытья посуды и 3 столовые ложки касторового масла в 1 литр воды. Тщательно взболтайте, затем вылейте в гнездо вредителей, чтобы быстро отогнать их. Вода и уксус: смешайте 2 стакана воды с 1 стаканом уксуса и вылейте в ходы, проделанные вредителем. Повторите обработку 2–3 раза, но не чаще, чтобы не нарушить pH почвы.

К слову, ранее Telegraf.news писал, что белорусы поделились своими эффективными способами избавления от медведок.

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