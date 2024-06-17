Зачем срывать стрелки у чеснока? Эксперт рассказала, как определить пору для сбора урожая

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Опубликовано: 17.06.2024 09:45 , Обновлено: 12.11.2024

Профессиональный садовод и огородник Галина Хигер, ведущая блог "Садовита" в Tiktok, рассказала, для чего нужно вовремя обрывать стрелки чеснока и как по ним определить пору, когда пора выкапывать урожай.

Эксперт рассказала, что обрывать стрелки чеснока следует вовремя, когда они ещё молоды. Это не только позволит корнеплоду не тратить силы на созревание ненужных семян, но даст возможность употребить чесночные стрелки в пищу. Немногие знают, но они очень вкусны в жаренном и маринованном виде. Садовод заметила, что для того, чтобы обрезать стрелки, использовать ножницы совсем необязательно. Когда они молодые, то легко отрываются просто руками.

Также эксперт порекомендовала не срывать несколько стрелок и оставить их на грядке. Именно по степени созревания оставшихся стрелок в последующем можно точно определить, когда пора собирать урожай чеснока.

“Когда стрелка распрямится и чехольчик на ней раскроется, вот тогда пора копать чеснок. Именно стрелки чеснока подскажут, когда точно нужно это сделать, чтобы чеснок не пошёл в мочку”, - подчеркнула Галина Хигер.

Пользователи соцсети поделились в комментариях своими наблюдениями в вопросе чесночных стрелок. Так, некоторые комментаторы заметили, что не нужно обрывать стрелки чеснока, т. к. их можно просто аккуратно вытянуть. Ещё некоторые комментаторы высказались в пользу сбора чеснока в пору “когда, листики подсохнут и станут сухими”. Многие пользователи согласились, что чесночные стрелки действительно вкусны, и даже поделились своими рецептами.

“Рецепт : •Нужна мясорубка •прокрутите стрелки через нее •переложите ее в банку •намазать на хлеб и будет вуаля”, - порекомендовала свой способ приготовления стрелок одна из девушек под видео.

Ранее Telegraf.news писал о том, что чеснок — овощ с богатым вкусом и питательной ценностью. Природный антибиотик, ароматная добавка — мы используем его на кухне в самых разных целях. Если вы решили выращивать чеснок самостоятельно на домашнем огород, июнь — самое время позаботиться о качестве и обильности урожая. В этом помогут натуральные удобрения.

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