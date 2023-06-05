Зачем белорусским дачникам заплетать чеснок на грядках?

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Опубликовано: 05.06.2023 18:38 , Обновлено: 07.09.2023

На видео в Tik Tok, женщина заплетает стебли чеснока. В комментариях люди обсудили это и объяснили, для чего так стоит делать.

У видеоролика десятки тысяч лайков, репостов, и почти тысяча комментариев.

[link href=“https://www.tiktok.com/@learngreen?refer=embed” title=“@learngreen” target=“_blank” rel=“noopener”] @learngreen [/link] Garlic braids? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/plants?refer=embed” title=“plants” target=“_blank” rel=“noopener”] #plants [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/farmerlife?refer=embed” title=“farmerlife” target=“_blank” rel=“noopener”] #farmerlife [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/What-Is-Love-6917258488834721793?refer=embed” title=”♬ What Is Love - Haddaway” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ What Is Love - Haddaway [/link]

В комментариях пользователи Tik Tok написали, что делается это для того, чтобы потом все сразу вытащить из земли, что сэкономит кучу времени.

“Я и лук так заплетаю, и картофель, и огурцы, и тыкву”, - шутят некоторые, в то время, как другие отмечают, что это, действительно, эффективный способ убрать с грядок чеснок.

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