Зачем агроблогеры весь год копят дырявые носки? Вот как их используют на грядках

🎥 Видео

Опубликовано: 24.05.2023 14:08 , Обновлено: 24.05.2023

У находчивых огородников-любителей в ход идёт всё, даже дырявые носки. Они, как утверждает один агроблогер из TikTok, помогут любому дачнику вырастить на своих грядках пекинскую капусту, как из магазина.

Многие огородники, которые пытались собственными силами вырастить пекинскую капусту, были разочарованы результатом - вместо плотного кочана, листик к листику, на грядках лопушился “пекинский салат”. В TikTok предложили решить эту проблему с помощью старых дырявых носков. Новые тоже подойдут, хотя вряд ли кто-то станет переводить их на подобные эксперименты, поэтому в качестве альтернативы можно использовать носки-одиночки, которые “волшебным образом” появляются едва ли не после каждой стирки.

Видео оригинального лайф-хака для огородников уже набрало больше 1,1 млн просмотров. Его автор предложил обрезать нижнюю часть носка, а верхнюю - надеть на завязывающийся кочан пекинки. Как утверждает автор, по мере роста листики будут более плотно прилегать друг к другу и итоге сформируется красивый кочан капусты.

В комментариях под видео некоторые зрители признались, что активно пользуются этим лайф-хаком. Кто-то вместо носков рекомендовал использовать старые капроновые колготки и гольфы, аргументируя это тем, что они более эластичные.

Некоторые садоводы-любители в комментариях рекомендовали использовать пластиковые бутылки большого объема - обрезать в них горлышко и ставить их поверх молодых ростков пекинки. “Отлично завязывается качанчик”, - поделилась опытом пользовательница под ником nataliagromak.

“Урожай можно будет собирать в виде блюдо корейской кухни “Кимчхи”

Впрочем, далеко не все пользователи соцсети такой метод выращивания пекинской капусты посчитали приемлемым.

“Я попробую, правда боюсь за здоровье мужа))) когда увидит капусту в его носках”, - поделилась своими опасениями пользовательница под ником Natali Natali.

“Если использовать мужской носок, то урожай можно будет собирать в виде блюдо корейской кухни “Кимчхи”, - вторит ей пользователь под ником sgres1985.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф рассказывал, почему не стоит выбрасывать листья цветной капусты. Это большая ошибка, так как они, как и сам овощ, обладают массой полезных свойств.