Не перекапывайте землю в теплице. Садовод показал 3 действия, которые не дадут перезимовать фитофторе

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 04.10.2024 10:30 , Обновлено: 04.10.2024

В октябре большая часть огородных культур уже убрана и многие белорусы начинают заниматься подготовкой грядок для следующего сезона. Для того фитофтороз и другие заболевания не перезимовали в теплице стоит предпринять ряд действий по уничтожению их спор Садовод белорусского бренда средств для растений Procvetok рассказал, как обработать теплицу осенью и обезопасить будущие посевы помидоров от повторного заражения грибками.

Выращивание помидоров и теплице, и в открытом грунте нередко сопровождается появлением всевозможных заболеваний на растениях. Одним из самых распространённых грибков, которые атакуют посевы и уничтожают урожай, являются фитофтора и кладоспориоз. Болезнетворные микроорганизмы часто успешно зимуют и повторно поражают посевы в новом сезоне. Чтобы этого не произошло, важно обработать теплицу осенью и избегать ошибок, которые могут потворствовать сохранению грибков.

Как обработать теплицу осенью?

Первое, что нужно сделать сразу после уборки урожая - это обработать теплицу . Для этого её следует помыть с жидким мылом или моющим средством для посуды.

Также отлично подойдут жидкое дегтярное либо зелёное мыло, которое можно купить в садоводческих магазинах - эти средства окажут дополнительный обеззараживающий эффект. Можно воспользоваться и раствором хозяйственного мыла (1 брусок на ведро воды). Готовый раствор нанесите на грязные поверхности, выдержите 5-10 минут, а затем тщательно смойте. Таким же образом обработайте опоры и садовый инвентарь.

Эффективно обеззаразить поверхности теплицы можно любым хлорсодержащим раствором . Для этой цели отлично подойдёт “Белизна”. Этот шаг позволит уничтожить все споры болезнетворных организмов.

[info_b]При использовании химических препаратов для обработки теплицы обязательно применяйте средства индивидуальной защиты: респираторы, защитные очки, резиновые перчатки и фартуки. После завершения обработки тщательно вымойте руки и лицо, а также прополощите рот. Не рекомендуется находиться в закрытой теплице дольше 10 минут. После обработки необходимо проветрить помещение.[/info_b]

По словам садовода Дмитрия Кастрицкого, одной из самых распространённых ошибок огородников является перекапывание грядок после сбора урожая. Таким образом можно переместить фитопатогены вглубь земли и только поспособствовать их удачной зимовке. Весной они проявят себя и вновь заразят посевы.

После сбора урожая с почвы стоит убрать всё лишнее: остатки растений, мульчу, мусор, а саму землю в теплице пролить раствором триходермы или фитоспорина . Они уничтожит всех возбудителей болезней и сделают почву более плодородной.

В качестве универсального дезинфицирующего можно применять и медный купорос (100 г на 10 л воды). Он также выступает в роли отличного удобрения, однако его следует вносить не чаще одного раза в пять лет, так как он увеличивает кислотность почвы. Грунт можно обработать либо проливом готового раствора, либо опрыскиванием.

Для борьбы с болезнями и вредителями в теплице также эффективно использовать серную шашку. Её можно приобрести в садоводческом магазине.

Ранее Telegraf.news писал о том, что осень — период, когда нужно не только собрать весь урожай, но и подготовить сад к зиме. Для того чтобы растения имели достаточно сил, чтобы противостоять холодам и обильно плодоносили в следующем сезоне их нужно как следует удобрить. Рассказываем, что и в каких пропорциях внести под деревья и кустарники.

Подкормите деревья и кусты осенью этим удобрением. Ветки будут ломиться от урожая летом