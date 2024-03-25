Как белорусам вырастить картошку через рассаду? Получите хороший урожай уже в июне
Чтобы получить ранний урожай картофеля, используют метод проращивания клубней. Полученная таким образом картофельная рассада даёт обильный урожай уже в июне. Узнали о достоинствах и недостатках выращивания картошки через рассаду, и о том, как белорусам правильно подготовить картофель к посадке.
Плюсы и минусы посадки картофеля на рассаду
Метод посадки картофеля через рассаду для многих огородников кажется странным и ненужным — ведь клубни прекрасно высаживаются в открытый грунт и отлично растут без дополнительного проращивания. Но есть и сторонники этого способа, помогающего получить ранний урожай молодой картошки. Как говорят опытные огородник, клубень картофеля с заранее пророщенными ростками даёт ранние всходы и прибавку урожая на 15-20 процентов.
Посадка картофеля на рассаду имеет свои преимущества и недостатки.
Плюсы:
- Ранний урожай. Посадка картофеля на рассаду позволяет получить урожай раньше, чем при прямой посадке в грунт.
- Выбраковка клубней. Проращивание позволяет выявить из общей массы непригодные клубни — те, которые не дали ростков или те, у которых появились слабые ростки.
- Защита от вредителей. Рассаду картофеля легче защитить от вредителей, таких как колорадский жук, в течение первых недель роста.
- Контроль за ростом. При посадке картофеля легче контролировать рост растений, удаляя слабые или больные экземпляры.
Минусы:
- Дополнительные затраты. Посадка картофеля на рассаду требует дополнительных затрат на горшки, грунт и удобрения.
- Риск повреждения корней. При неаккуратной пересадке рассады в грунт есть риск повреждения корней, что может замедлить рост растений.
- Ограниченное количество растений. В домашних условиях сложно найти место для размещения большого количества ёмкостей для рассады.
- Посадка картофеля на рассаду может быть полезной для тех, кто хочет получить ранний урожай. Однако это требует дополнительных усилий и материальных затрат.
Как вырастить рассаду картофеля
Используя для посадки рассаду картофеля, молодую картошку можно будет выкапывать уже в июне-июле. Садовод Андрей Туманов посоветовал начать проращивать картофель на рассаду на месяц-полтора до посадки в открытый грунт.
Вот пошаговая инструкция, как это сделать:
-
Отберите здоровые и ровные клубни среднего размера. Оптимальный вес клубня 50-70 граммов, а размер — со среднее куриное яйцо.
-
Тщательно вымойте клубни и поставьте вымачиваться в растворе марганцовки на 25-30 минут. Вместо марганцовки можно использовать раствор медного купороса (1 ч. л. на 10 л воды), но клубни в этом случае не замачивают, а промывают в растворе.
-
Вымытые и обработанные марганцовкой или медным купоросом клубни разложите в ёмкости для проращивания. Удобно использовать для этого пластиковые ящики с мелкими ячейками — в них поступает воздух со всех сторон.
Следующий этап — выгонка рассады. Можно использовать способ выгонки на свету или во влажной среде. У каждого способа есть свои особенности.
При способе проращивания на свету ёмкости с клубнями размещают в светлом месте при температуре не ниже 18-20 градусов до появления ростков. Клубни могут прорастать в течение месяца.
При выгонке во влажной среде клубни переслаивают влажным перегноем, торфом или опилками и оставляют на проращивание в темноте. Чем выше температура в помещении (но не выше 25 градусов), тем быстрее появятся ростки. При этом способе клубни прорастают в течение одной – трёх недель, в зависимости от температуры в помещении.
Иногда комбинируют способы проращивания на свету и во влажной среде. Сначала клубни выдерживают на свету до появления ростков, а затем помещают во влажный торф, перегной или опилки для наращивания корневой системы.
Независимо от способа выгонки после появления первых ростков картофельную рассаду нужно начинать досвечивать, обеспечивая растениям 12-часовой световой день.
После того как установится стабильная температура, картофельную рассаду высаживают в открытый грунт.
Сажать картофель на рассаду нужно уже сейчас, а высаживать рассаду в открытый грунт нужно, когда днём установится стабильная температура в +15 - +18 градусов, а ночью — выше +3 - +5 градусов. При этом почва должна успеть прогреться как минимум до +6 - +10 градусов.
Благоприятные дни для посадки картофеля по лунному календарю в 2024 году:
- в апреле — 1-2, 6, 25-29;
- в мае — 3-6, 24-26, 31.
Полезные советы
После обработки клубней раствором марганцовки или медного купороса опытные огородники советуют опудрить их золой, прежде чем отправлять на проращивание. Зола — это один из способов защиты картофеля от болезней и вредителей. Кроме того, она содержит в себе множество полезных элементов, таких как калий, кальций, магний, железо, цинк и другие, которые могут быть полезны для роста и развития растений.
Также немного золы советуют добавлять в почву при пересадке картофельной рассады в открытый грунт. Это улучшает структуры почвы, делает ее более рыхлой и питательной.
После высаживания картофельной рассады в открытый грунт её нужно укрыть, так как она плохо противостоит заморозкам. Укрытие оставляют на ночь, на случай заморозков.
Как белорусам вырастить большую и сочную морковь? Вот что стоит сделать во время и после посева