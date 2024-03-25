Как белорусам вырастить картошку через рассаду? Получите хороший урожай уже в июне

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Опубликовано: 25.03.2024 13:24 , Обновлено: 25.03.2024

Чтобы получить ранний урожай картофеля, используют метод проращивания клубней. Полученная таким образом картофельная рассада даёт обильный урожай уже в июне. Узнали о достоинствах и недостатках выращивания картошки через рассаду, и о том, как белорусам правильно подготовить картофель к посадке.

Плюсы и минусы посадки картофеля на рассаду

Метод посадки картофеля через рассаду для многих огородников кажется странным и ненужным — ведь клубни прекрасно высаживаются в открытый грунт и отлично растут без дополнительного проращивания. Но есть и сторонники этого способа, помогающего получить ранний урожай молодой картошки. Как говорят опытные огородник, клубень картофеля с заранее пророщенными ростками даёт ранние всходы и прибавку урожая на 15-20 процентов.

Посадка картофеля на рассаду имеет свои преимущества и недостатки.

Плюсы:

Ранний урожай. Посадка картофеля на рассаду позволяет получить урожай раньше, чем при прямой посадке в грунт.

Выбраковка клубней. Проращивание позволяет выявить из общей массы непригодные клубни — те, которые не дали ростков или те, у которых появились слабые ростки.

Защита от вредителей. Рассаду картофеля легче защитить от вредителей, таких как колорадский жук, в течение первых недель роста.

Контроль за ростом. При посадке картофеля легче контролировать рост растений, удаляя слабые или больные экземпляры.

Минусы:

Дополнительные затраты. Посадка картофеля на рассаду требует дополнительных затрат на горшки, грунт и удобрения.

Риск повреждения корней. При неаккуратной пересадке рассады в грунт есть риск повреждения корней, что может замедлить рост растений.

Ограниченное количество растений. В домашних условиях сложно найти место для размещения большого количества ёмкостей для рассады.

Посадка картофеля на рассаду может быть полезной для тех, кто хочет получить ранний урожай. Однако это требует дополнительных усилий и материальных затрат.

Как вырастить рассаду картофеля

Используя для посадки рассаду картофеля, молодую картошку можно будет выкапывать уже в июне-июле. Садовод Андрей Туманов посоветовал начать проращивать картофель на рассаду на месяц-полтора до посадки в открытый грунт.

Вот пошаговая инструкция, как это сделать:

Отберите здоровые и ровные клубни среднего размера. Оптимальный вес клубня 50-70 граммов, а размер — со среднее куриное яйцо. Тщательно вымойте клубни и поставьте вымачиваться в растворе марганцовки на 25-30 минут. Вместо марганцовки можно использовать раствор медного купороса (1 ч. л. на 10 л воды), но клубни в этом случае не замачивают, а промывают в растворе. Вымытые и обработанные марганцовкой или медным купоросом клубни разложите в ёмкости для проращивания. Удобно использовать для этого пластиковые ящики с мелкими ячейками — в них поступает воздух со всех сторон.

Следующий этап — выгонка рассады. Можно использовать способ выгонки на свету или во влажной среде. У каждого способа есть свои особенности.

При способе проращивания на свету ёмкости с клубнями размещают в светлом месте при температуре не ниже 18-20 градусов до появления ростков. Клубни могут прорастать в течение месяца.

При выгонке во влажной среде клубни переслаивают влажным перегноем, торфом или опилками и оставляют на проращивание в темноте. Чем выше температура в помещении (но не выше 25 градусов), тем быстрее появятся ростки. При этом способе клубни прорастают в течение одной – трёх недель, в зависимости от температуры в помещении.

Иногда комбинируют способы проращивания на свету и во влажной среде. Сначала клубни выдерживают на свету до появления ростков, а затем помещают во влажный торф, перегной или опилки для наращивания корневой системы.

Независимо от способа выгонки после появления первых ростков картофельную рассаду нужно начинать досвечивать, обеспечивая растениям 12-часовой световой день.

После того как установится стабильная температура, картофельную рассаду высаживают в открытый грунт.

Сажать картофель на рассаду нужно уже сейчас, а высаживать рассаду в открытый грунт нужно, когда днём установится стабильная температура в +15 - +18 градусов, а ночью — выше +3 - +5 градусов. При этом почва должна успеть прогреться как минимум до +6 - +10 градусов.

Благоприятные дни для посадки картофеля по лунному календарю в 2024 году:

в апреле — 1-2, 6, 25-29;

в мае — 3-6, 24-26, 31.

Полезные советы

После обработки клубней раствором марганцовки или медного купороса опытные огородники советуют опудрить их золой, прежде чем отправлять на проращивание. Зола — это один из способов защиты картофеля от болезней и вредителей. Кроме того, она содержит в себе множество полезных элементов, таких как калий, кальций, магний, железо, цинк и другие, которые могут быть полезны для роста и развития растений.

Также немного золы советуют добавлять в почву при пересадке картофельной рассады в открытый грунт. Это улучшает структуры почвы, делает ее более рыхлой и питательной.

После высаживания картофельной рассады в открытый грунт её нужно укрыть, так как она плохо противостоит заморозкам. Укрытие оставляют на ночь, на случай заморозков.

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