В правительстве рассказали, в каком году "обеспечат" белорусов своими зимними помидорами

Опубликовано: 18.03.2024 10:06 , Обновлено: 18.03.2024

Заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц заявил, что в стране впервые освоили новую технологию. Речь идёт о производстве помидоров в защищённом грунте. Когда наши прилавки пополнят отечественные зимние овощи?

Премьер-министр отметил, что президент поставил задачу обеспечить своё население огурцами и помидорами в период межсезонья. Судя по всему, прогресс есть: на одном из белорусских предприятий освоили технологию, благодаря которой урожай томатов будет расти в защищённом грунте.

По словам Зайца, он “надеется обеспечить помидорами население Беларуси к 2027-му году”, сообщили в эфире белорусского телевидения.

Что касается белорусских огурцов, то, по словам заместителя премьера, в ноябре-феврале “из 8,5 тысяч тонн огурцов, которые нам необходимо по заданию произвести, произвели порядка 11 тысяч тонн”.

“То есть мы обеспечили свое население, излишки продаём за пределами нашей страны”, – отметил он.

Ранее Телеграф писал, что в межсезонье производство недостающих объемов свежих овощей в Беларуси обеспечивают за счет смещения технологических сроков выращивания и подбора гибридных сортов с максимальной урожайностью. Однако для удовлетворения внутреннего спроса необходимо дополнительное увеличение площадей и реконструкция и модернизация действующих теплиц агрокомплексов. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства.

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