Белорусские аграрии рассказали, через сколько лет обеспечат белорусов “зимними” помидорами на 80%

Опубликовано: 23.02.2024 12:14 , Обновлено: 23.02.2024

Белорусские аграрные хозяйства пообещали увеличить производство помидоров с теплицах так, чтобы практически полностью закрывать потребность внутреннего рынка в этом овоще в межсезонье. Когда доля белорусских томатов в стране вырастет до 80%, рассказала начальник управления картофелеводства, плодоовощеводства, агрохимии и защиты растений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Татьяна Карбанович.

По словам чиновницы, в межсезонье производство недостающих объемов свежих овощей в Беларуси обеспечивают за счет смещения технологических сроков выращивания и подбора гибридных сортов с максимальной урожайностью. Однако для удовлетворения внутреннего спроса необходимо дополнительное увеличение площадей и реконструкция и модернизация действующих теплиц агрокомплексов.

При успешной реализации всех этих запланированных мероприятий, по словам Карбанович, к межсезонному периоду 2027/2028 года белорусские аграрии выдут на такой объём производства томатов, который позволит обеспечить потребность белорусов на 80%, сообщило агентство БелТА.

Что по ценам?

Что касается цен на помидоры белорусского производства, то, как показывает практика, далеко не всегда они могут конкурировать с импортными овощами. Так, руководитель крестьянского (фермерского) хозяйства “Ольшаны-Агро” Николай Гриб в интервью агентству БелТА озвучил такую отпускную цену на помидоры своего производства - 9,5 рубля с учетом доставки.

Он признался, что пока выращивают розовые томаты с применением технологии досветки на небольшой площади в 2 гектара, и помидоры там “только-только пошли”. За неделю аграриям удаётся собрать не более 3 тонн овоща, но уже с марта ожидают увеличения урожая, а завершится томатный сезон, по прогнозам специалистов, только в ноябре.

Впрочем, на полках белорусских магазинов уже сейчас можно найти свежие импортные помидоры дешевле той цены, которую назвал белорусский производитель. Так, российская “сливка” в сервисе “Е-доставка” сейчас стоит 8,47 рубля за кило, а турецкий помидор можно купить по 7,9 рубля за кило. Впрочем, розовый томат из Азер­бай­джана стоит всё же несколько дороже - 11,75 рубля за кило.

Ранее Телеграф рассказывал, что Гродненская овощная фабрика пообещала обеспечить белорусов дешевыми свежими огурцами этой весной. На предприятии заверили, что дефицита этого товара в ближайшее время точно не будет, а овощи нового урожая с теплиц на прилавках белорусских магазинов появятся уже на этой неделе.

Гродненская овощная фабрика пообещала белорусам «миллион килограммов» дешевых огурцов. Почем?