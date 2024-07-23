"Удобно брать с собой" - В TikTok показали помидоры "мандарины". Что за сорт?

🎥 Видео

Опубликовано: 23.07.2024 15:43 , Обновлено: 23.07.2024

Белоруска показала в TikTok необычный сорт помидоров, которые вырастили её родители. Такие томаты можно делить на дольки, как мандарин, и удобно брать с собой. Однако пользователи соцсети разделились во взглядах на такой сорт овоща.

“Можно отрывать и есть, как виноград. Родители сказали, что они называются “Чесночные”, - рассказала автор в видео и продемонстрировала помидоры.

Многие пользователи соцсети признались, что уже сажали подобный сорт у себя. Однако взгляды на такие помидоры оказались противоречивыми.

“Садила такие в прошлом году, не понравились. Мы любим, чтобы мякоти много было”, - написала одна из пользовательниц под видео.

“Удобно брать с собой, но для меня кисловатые”, - поделилась мнением ещё одна пользовательница соцсети.

“Мы в этом году первый раз посадили. Помидор как помидор”, - написал ещё кто-то.

“На вкус хорошие. Не бойтесь, я сажала такие”, - вынесла свою оценку ещё одна огородница.

Некоторые пользователи нашли такой сорт помидора “прикольным”. Но нашлись и те, кого подобный вид плодов отпугнул и навёл на мысли о болезни растения.

“Жутко, по правде. Это как наросты, что-то типа карины. Уверена, на вкус не влияет, но действительно жутковато”, - высказался ещё один пользователь.

Кто-то из комментаторов предположил, что из-за специфики сорта будет много отходов при обрезке. Автор видео ответила на это, сняв ещё одно видео и продемонстрировав, как помидор делится на части.

Многие комментаторы, как и белоруска в видео, сошлись во мнении, что помидоры с кислинкой. Но нашлись и те, кто посчитал сорт очень вкусным. Кто-то даже сравнил принцип деление плода с цитрусовыми.

“Как мандаринки”, - написала одна из пользовательниц.

Ранее Telegraf.news писал о том, что пользовательница TikTok опубликовала короткое видео, в котором похвасталась выращенным огурцом. По её словам, зелёный овощ достиг веса в два килограмма. Правда, больше подробностей о рекордсмене минчанка не привела. Зато это сделали за неё подписчики: среди нескольких сотен комментариев половина шутила, а вторая половина давала рекомендации, как такой огурец можно использовать.

«Одинокой подруге выращивала» — Минчанка похвасталась в TikTok гигантским огурцом. Подписчики предложили, как использовать