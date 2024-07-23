"Одинокой подруге выращивала" — Минчанка похвасталась в TikTok гигантским огурцом. Подписчики предложили, как использовать

🎥 Видео

Опубликовано: 23.07.2024 14:38 , Обновлено: 23.07.2024

Пользовательница TikTok опубликовала короткое видео, в котором похвасталась выращенным огурцом. По её словам, зелёный овощ достиг веса в два килограмма. Правда, больше подробностей о рекордсмене минчанка не привела. Зато это сделали за неё подписчики: среди нескольких сотен комментариев половина шутила, а вторая половина давала рекомендации, как такой огурец можно использовать.

На момент публикации видео посмотрело ни много ни мало — 660 тысяч человек. Ещё 1000 оставила комментарии. Так, например, некоторые предложили белоруске сделать на овоще насечки и использовать его как линейку. Другие советовали пустить на закатки: один такой огурец с лёгкостью поместится в банку, если нарезать его на куски. Третьи и вовсе как только гиганта не называли: “Мечта монашки”, “Настоящий мужик”, “Милицейская дубинка” и т.д.

На самом же деле неизвестно, использовали минчанка специальные длинноплодные сорта или же огурец вырос таким большим по другим причинам. Одни писали, что на видео — “Аллигатор”, другие делали ставку на китайский сорт “Люффа”. Так или иначе, собрать внимание зрителей у хозяйки точно получилось.

“Это мой любимый размер, но были и побольше. Они сладенькие, мелкие косточки даже в большом. Я их и закатывала, и солила… Хотя сами по себе считаются салатными”, — написала под роликом одна из подписчиц соцсети. Другая добавила:

“Какая начальная цена? Давайте аукцион!”

“Я недавно у бати такие с огорода собрал. Реально мутанты”, — поделился собственным опытом кто-то в комментариях. Тему тут же продолжили:

“У меня тоже такие были. Муж спрашивал про что я думала, когда сеяла”.

“Я когда-то посадила сорт “Парижский корнишон”. Выросли такими же”, — написала под роликом ещё одна девушка.

“Один огурец — и полная банка консервации”, — прокомментировал ролик в TikTok очередной подписчик.

“Наверное, одинокой подруге выращивала”, — пошутил другой.

Ранее Telegraf.news писал, что один из пользователей TikTok опубликовал короткое видео, в котором сравнил белорусское и испанское вино. Так, в соревновании приняли участие “Ягодный ноктюрн” и Tejar Viejo. Попробовав вино отечественного производства, блогер подчеркнул, что его “аромат встречается издалека”, а чтобы раскрыть полноту вкуса, напиток нужно “поболтать во рту”.

«Понял, почему каждое утро сомелье стоят» — Блогер сравнил белорусское и испанское вино. Вывод подписчиков обескуражил