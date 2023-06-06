Telegraf.news
ru

Как получить богатый урожай томатов? Каждый белорус должен потратить 10 копеек уже сейчас

Как получить богатый урожай томатов? Каждый белорус должен потратить 10 копеек уже сейчас
Подпишитесь на Телеграф:
ℹ️ Полезно

Рассада помидоров уже давно посажена во всех белорусских теплицах, растет и ждёт своего часа. Однако не все знают, что для обильного урожая растениям нужна очень простая и дешёвая подкормка уже сейчас.

Одним из самых простых способов правильного ухода за томатами является подкормка из воды и лимонной кислоты. Особенно хорошо она сработает, когда кусты не хотят расти, а листья желтеют и опадают. Полив их этой специальной смесью позволит им брать питательные вещества из почвы, правильно расти и плодоносить.

Удобрение с лимонной кислотой помогает кустарникам усваивать необходимые питательные вещества, например, калий и фосфор.

Как приготовить чудодейственный раствор?

На полив одного куста понадобится около полулитра раствора. Вы должны будете соблюдать пропорции: чайная ложка лимонной кислоты на десять литров воды.

Лимонная кислота сейчас стоит порядка полутора рублей за 100 грамм, а вам понадобится потратить на один полив средней теплицы примерно 15 грамм, т.е. 10 копеек. Согласитесь, это того стоит.

Поливать этой смесью кусты нужно раз в 1-2 недели после основного полива водой. Кстати, лимонная кислота также хорошо подойдёт при выращивании огурцов и перца.

[info_b]Кстати, ещё один способ подкормить томаты - закопать рядом с кустами рыбу. Подойдёт дешёвая путасу или килька. Морская рыба богата азотом и другими полезными веществами. При разложении рыбу усваивают бактерии, и дождевые черви, а вот уже их отходы станут отличным питательным веществом для помидоров. За сезон процедуру рекомендуется проводить два-три раза. Главное, не нарушить корневую систему.[/info_b]

Что ещё поможет томатам?

Опытные садоводы убеждены, что удобрения — это тот случай, когда можно обойтись “бабушкиным методом” и сделать ставку не на дорогие химикаты, а на природные компоненты, которые в буквальном смысле растут у нас под ногами.

Вот и в случае с томатами идеальной основой для приготовления органического удобрения является вездесущий сорняк, с которым обычно усиленно борются белорусские дачники и владельцы собственных участков в деревне.

Как белорусским дачникам повысить урожай помидоров? Дорогие удобрения заменит сорняк, который растёт на каждом углу

Темы: