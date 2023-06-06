Как получить богатый урожай томатов? Каждый белорус должен потратить 10 копеек уже сейчас

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Опубликовано: 06.06.2023 14:45 , Обновлено: 28.04.2024

Рассада помидоров уже давно посажена во всех белорусских теплицах, растет и ждёт своего часа. Однако не все знают, что для обильного урожая растениям нужна очень простая и дешёвая подкормка уже сейчас.

Одним из самых простых способов правильного ухода за томатами является подкормка из воды и лимонной кислоты. Особенно хорошо она сработает, когда кусты не хотят расти, а листья желтеют и опадают. Полив их этой специальной смесью позволит им брать питательные вещества из почвы, правильно расти и плодоносить.

Удобрение с лимонной кислотой помогает кустарникам усваивать необходимые питательные вещества, например, калий и фосфор.

Как приготовить чудодейственный раствор?

На полив одного куста понадобится около полулитра раствора. Вы должны будете соблюдать пропорции: чайная ложка лимонной кислоты на десять литров воды.

Лимонная кислота сейчас стоит порядка полутора рублей за 100 грамм, а вам понадобится потратить на один полив средней теплицы примерно 15 грамм, т.е. 10 копеек. Согласитесь, это того стоит.

Поливать этой смесью кусты нужно раз в 1-2 недели после основного полива водой. Кстати, лимонная кислота также хорошо подойдёт при выращивании огурцов и перца.

[info_b]Кстати, ещё один способ подкормить томаты - закопать рядом с кустами рыбу. Подойдёт дешёвая путасу или килька. Морская рыба богата азотом и другими полезными веществами. При разложении рыбу усваивают бактерии, и дождевые черви, а вот уже их отходы станут отличным питательным веществом для помидоров. За сезон процедуру рекомендуется проводить два-три раза. Главное, не нарушить корневую систему.[/info_b]

Что ещё поможет томатам?

Опытные садоводы убеждены, что удобрения — это тот случай, когда можно обойтись “бабушкиным методом” и сделать ставку не на дорогие химикаты, а на природные компоненты, которые в буквальном смысле растут у нас под ногами.

Вот и в случае с томатами идеальной основой для приготовления органического удобрения является вездесущий сорняк, с которым обычно усиленно борются белорусские дачники и владельцы собственных участков в деревне.

Как белорусским дачникам повысить урожай помидоров? Дорогие удобрения заменит сорняк, который растёт на каждом углу