Стала известна судьба гигантской тыквы из-под Бреста, которая «взорвала» интернет
Стала известна судьба гигантской тыквы, которую в этом году вырастил под Брестом биолог Виктор Демешко. После того, как видеоролики с тыквой весом 480 кг получили огромную популярность в интернете, она стала хедлайнером сельхозярмарки в Бресте, а в понедельник, 30 октября, хозяин попрощался со своим рекордным овощем - тыкву погрузили с помощью крана на пикап JAC и отправили в Минск.
В очередном ролике в TikTok хозяин пожалуй самой известной белорусской тыквы рассказал, что гигантский овощ передали в автоцентр «Атлант М», расположенный в столичном районе “Новая Боровая”. Там решили организовать специальную тематическую фотозону, где любой желающий сможет на неё посмотреть, сделать селфи и просто прикоснуться к овощу рекордных размеров. Фотозону пообещали открыть уже во вторник, 31 октября, сообщил портал Onliner.by.
Сам Виктор Демешко признался, что не знает, что будет с тыквой-”малюткой” после выставки - компании «Атлант М» её передали безвозмездно, предварительно лишь достав из уникального овоща семена (что, впрочем, вид её вид никак не испортило).
“Минск, надеюсь, что у вас будет столько же эмоций, сколько эта тыква вызвала в Бресте”, - отметил уже бывший владелец овоща-гиганта, отправляя её в путь.
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Напомним, один из роликов с тыквой-гигантом за сутки набрал 2 млн просмотров и тысячи комментариев. Причем Виктор Демешко подчеркнул, что есть эту тыкву однозначно можно. По его словам, «справиться» с такой «тяжело», а вот по вкусу у неё «никаких особенностей нет», как и по «содержанию нитратов».
«Давно вы у нее живете?» — Гигантская тыква из-под Бреста «взорвала» Интернет. А есть такую можно?