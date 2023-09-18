"Давно вы у нее живете?" — Гигантская тыква из-под Бреста "взорвала" Интернет. А есть такую можно?

🎥 Видео

Опубликовано: 18.09.2023 17:10 , Обновлено: 15.10.2024

Белорусы вырастили под Брестом гигантскую тыкву — ее вес вот-вот приблизится к 450 кг. Весь процесс они снимали на видео, которое выкладывали на Youtube и в Tiktok. И в сентябре они, как говорится, "взорвали" Интернет — один из роликов за сутки набрал 2 млн просмотров и тысячи комментариев.

Оказалось, хозяин тыквы Виктор Демешко — биолог, «поэтому процесс выращивания овощей интересует его еще и с профессиональной точки зрения», узнало издание Onliner.

На вопрос, можно ли есть такую тыкву, он ответил однозначно — “Конечно!”. Но признался, что “справиться” с такой “тяжело”. А вот по вкусу, уверяет Виктор, “никаких особенностей нет”, как и “содержанию нитратов”.

Так овощ-гигант выглядел 4 сентября:

[link href=“https://www.tiktok.com/@pumpkin_big?refer=embed” title=“@pumpkin_big” target=“_blank” rel=“noopener”] @pumpkin_big [/link]Гиганский овощь на участке. Тыква и огород. 4 сентября.[link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-Pumpkinbig-7279322932713720582?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Pumpkin_big” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Pumpkin_big [/link]

Пользователи TikTok явно были поражены размерами тыквы. Многие стали шутить:

“И давно Вы у нее живете??”;

“Самое главное чтоб все были на месте когда придет время убирать репку : дедка, бабка, внучка, жучка, кошка и мышка”;

“Карета для золушки, осталось найти коней?”;

“Вам за эту разработку такую премию дадут”.

Некоторые сравнили этот овощ со своим урожаем:

“У нас два года назад выросла более 50 кг. У вас гораздо больше ?”

“Ну какая же она красавица!!!!!! Загляденье!!!! А моя Дуня всего 69 кг. На следующий год постараюсь вырастить побольше! А вам удачи и здоровья!!!!!”

Еще один пользователя поделился впечатлением, что тыква “как-будто дышит”. На что хозяева ответили: “Да, есть такое, особенно когда утро и небольшое искажение за счет разницы температур”.

Ранее Телеграф писал, что в TikTok 13 сентября появилось видео с необычным арт-объектом под Островцом. Судя по комментариям, практически всем он понравился.

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