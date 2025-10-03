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Штраф до 200 000 евро. Евросоюз ввел штрафы за выращивание популярного декоративного растения

Штраф до 200 000 евро. Евросоюз ввел штрафы за выращивание популярного декоративного растения
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Европейская комиссия ввела запрет на ввоз в Европейский союз, а также на намеренное выращивание одного популярного декоративного растения. Запрет официально вступит в силу только 2 августа 2027 года, но с учётом огромных штрафов, которые сулят за его нарушение - до 200 000 евро - с новым фигурантом ботанического "чёрного" списка ЕС стоит познакомиться поближе.

Что из себя представляет Celastrus orbiculatus?

Речь о деревянистых лианах семейства Бересклетовых, которое носит красивое латинское название Celastrus orbiculatus . У нас он известен под названием Древогубец круглолистный или краснопузырник круглолистный. Его саженцы свободно продаются в Беларуси и стоят сравнительно недорого - от 20 рублей, а семена на популярных интернет-площадках можно взять на акции и того дешевле - от 7,7 рубля за пачку.

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Эта лиана полюбилась многим ландшафтным дизайнерам благодаря тому, что она очень быстро растёт и за короткое время с её помощью можно эффектно задекорировать любые вертикальные поверхности , например, забор или беседку. Причём, высадив древогубец круглолистный у своей беседки, к примеру, красивую картинку вы получите не только летом, когда всё утопает в зелени, но и осенью - в сентябре на лианах созревают семена - ярко-жёлтые коробочки, которые, действительно, выглядят очень эффектно на фоне увядающего сада.

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Несмотря на всю эту внешнюю красоту, дачникам и владельцам приусадебных участков следует хорошенько подумать, прежде чем сажать его на своём участке.

Почему Древогубец круглолистный запретили в ЕС?

Дело в том, что как и многие другие растения, завозимые в наш регион в качестве красивой декоративной экзотики, древогубец круглолистный является для нас инвазивным видом. Изначально этот вид был распространён в Азии - на Корейском полуострове и Японии, Монголии и Китае, в России встречался в Приморском крае.

К нам его завезли в том числе как отличный вариант для создания смешанных живых изгородей - растение использует соседние деревья и кустарники, чтобы подняться наверх. Но, к сожалению, этот быстро растущий вид не ограничился территорией приусадебных лужаек, где его рост способен взять под контроль садовник, а вышел за пределы дачных оград и ушёл в свободное плавание.

Это-то и вызвало опасения руководства Евросоюза. Оказалось, что древогубец круглолистный на его пути завоевателя новых земель не останавливает ни один местный вид и он начинает губительно влиять на соседей. Данное растение оказалось настолько агрессивно-активным, что попросту подавляет и вытесняет местные виды - те просто не выдерживают конкуренции с пришлым агрессором.

Одна лиана прибавляет до 4 м в год и способна оплетать стволы и ветви деревьев, перекрывая им доступ к свету и воздуху. В результате крупные, здоровые деревья просто погибают. По словам специалистов, распространение древогубца круглолистного в дикой природе в наших краях ведёт ещё и к сокращению биоразнообразия: лианы создают плотное, непроницаемое “одеяло”, вытесняя местные виды лесных и садовых растений.

Кроме того, плоды древогубца круглолистного являются токсичными - в них содержатся токсичные вещества, которые могут спровоцировать отравление (тошнота, рвота) у людей и домашних животных.

А если учесть, что со 2 августа 2027 года в ЕС будет введён полный запрет на Celastrus orbiculatus, едва ли вы захотите обзавестись растением с таким сомнительным бэкграундом. В ЕС его запрещено будет не только намеренно ввозить на территорию Союза, но и разводить на личном участке, продавать или обменивать или делиться с соседом и, разумеется, распространять его семена в окружающей среде. За нарушение запрета предусмотрен штраф - до 200 000 евро .

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Как избавиться от Celastrus orbiculatus на участке?

Если же вы уже обзавелись этой инвазивной лианой, купившись на её эффектные внешние качества, не стоит ждать, пока и белорусское Минприроды озаботится этим инвазивом и включит его в свой запретный список. Чем раньше вы избавитесь от древогубца круглолистного, тем меньше ущерба он нанесёт вашему саду и тем меньше будут затраты на восстановление участка от захватчика.

Осень для этого - самое подходящее время :

  • Для начала стоит пересчитать все экземпляры и оценить степень развития их корневой системы.
  • Затем следует удалить все плоды (жёлтые коробочки с красными семенами), желательно, до их созревания.
  • После этого нужно выкопать весь корневой ком: даже небольшой фрагмент корня в земле стимулирует рост растения.
  • Если лиана переплетается с деревом, сначала нужно обрезать её побеги на уровне земли. Только после этого можно постепенно удалять оставшиеся побеги со ствола, чтобы не повредить дерево.

[inf]Ни в коем случае не компостируйте срезанные побеги и корни. Они легко укореняются. Лучше всего сжечь их или утилизировать как зелёные отходы в закрытых мешках. [/inf]

Если корневая система вашей лианы оказалась уже очень разветвлённой, возможно, стоит воспользоваться системными гербицидами. Лучше всего применять их осенью, поливая свежесрезанные побеги -  так как растение «всасывает» яд непосредственно в корни.

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