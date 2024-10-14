Сделайте с лилиями эти 3 процедуры в октябре — и они будут цвести много лет. Чем укрыть их на зиму?

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Опубликовано: 14.10.2024 09:29 , Обновлено: 14.10.2024

Лилии - феноменальные цветы с прекрасным ароматом. Они являются многолетними растениями и могут цвести до 6-7 лет. Однако для этого за ними нужно правильно .ухаживать В октябре необходимо провести несколько важных процедур, чтобы лилия цвела обильно и долго.

Существует до 120 видов лилий. Наиболее популярными для белорусских садов являются тигровая и белая лилии. Первая достигает 150 см и имеет оранжевые цветы. Второй сорт, как следует из названия, белый, но немного короче - до 120 см.

Узнайте, как ухаживать за этими экземплярами в октябре.

Как ухаживать за лилиями в октябре?

Тигровые лилии

Сезон для лилий - июнь и июль. Цветение этих экземпляров продолжается до августа. Они могут даже зацвести во второй раз. Октябрь - идеальное время для ухода за ними, чтобы подготовить их к зиме и последующим годам. Какой уход необходимо осуществлять?

Полив

Лилии больше всего нуждаются в воде с апреля по август, но не стоит забывать поливать их и осенью, поскольку в это время луковицы чувствительны к пересыханию. Поливайте эти экземпляры нечасто, но обильно.

Удаление цветущих луковиц

Эти растения сосредоточатся на развитии своих луковиц перед зимой, если мы удалим цветущие луковицы. Однако не срезайте все побеги. Удаляйте их только после того, как они пожелтеют и засохнут.

Белые лилии

Защита на зиму

После первых заморозков укройте лилии торфом, корой, опилками или сухими листьями. Это защитит их от низких температур.

Посадка лилий осенью

Лилии лучше всего высаживать с конца сентября до середины октября. Это даст луковицам время укорениться до наступления зимы. Следовательно, растения будут обильно цвести в течение сезона.

Высаживайте эти экземпляры сразу после покупки. Луковицы не должны быть сухими или сморщенными. Как правило, их стоит поместить в почву на глубину 10-15 см.

Сажайте лилии в плодородную, водопроницаемую, слабокислую почву с pH от 5,5 до 6,5. Эти растения любят влажную почву, но она не должна быть мокрой. Поэтому их лучше всего высаживать на небольшом возвышении, с которого после дождя будет стекать лишняя вода.

Ранее Telegraf.news писал, что после отцветания лилии очень важно позаботиться о луковицах цветка. Своевременное внесение правильной подкормки и подготовка луковиц к зиме поможет растению запастись питательными веществами, и в следующем году оно сможет цвести даже более интенсивно, чем в нынешнем. Что нужно не забыть сделать с цветами осенью, чтобы хорошо пережили зиму?

Лилии отцвели? Не забудьте сделать эти 2 вещи, чтобы радовали в следующем сезоне